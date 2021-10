OM: La colère d’Alvaro

De retour dans le onze de départ de l’OM, Alvaro a connu une soirée difficile. Coupable sur le premier but, il n’a pas réalisé un bon match…

Déjà titulaire lors du premier match de l’Olympique de Marseille contre Nice en août dernier, il était déjà coupable sur le but niçois suite à une faute de marquage. De retour dans le onze de départ marseillais après plusieurs semaines de non titularisation, Alvaro n’a pas réalisé une belle prestation et s’est montré fautif sur le seul but de l’équipe de Christophe Galtier.

A la fin de la rencontre, Alvaro a eu la lucidité d’admettre son erreur en zone mixte :

J’ai mal joué au début, et je suis responsable sur le premier but– Alvaro

« Je ne suis pas content. Cela fait longtemps que je n’avais pas été titulaire, j’ai mal joué au début et je suis responsable sur le premier but. Cela a été difficile pour nous, pour moi, mais on a mieux fini la première période et on a été intéressants en seconde période, ils ont eu peu de situations. Le résultat n’est pas si mauvais pour nous. On gagne peu en ce moment, mais on a des adversaires difficiles et on a quand même eu des occasions face à la Lazio, Paris ou ce soir. » Alvaro— Source: Zone mixte (27/10/21)

Triste parce que ce n’était pas mon meilleur jour, mais heureux de pouvoir être de retour sur le terrain et de pouvoir honorer ma famille dans une semaine difficile. Merci à tous pour vos messages 💫💙 pic.twitter.com/3S2VxhqsXe — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) October 27, 2021

Jorge Sampaoli a expliqué ses choix tactiques face à Nice (1-1) :

On voulait faire jouer Amavi au maximum, mais il avait des crampes — Sampaoli

« Le match nul est équitable. La première période a été pour les Niçois, la seconde pour nous, nous aurions pu gagner. Nous enchaînons des matches importants et difficiles. Maintenant, il va falloir qu’on récupère pour bien aborder le prochain match. (…) Cengiz Ünder et Valentin Rongier indisponibles ? Ils n’étaient pas prêts physiquement, ils ont beaucoup joué ces derniers temps, ils risquaient une blessure. Idem pour Luan Peres, on voulait faire jouer Amavi au maximum, mais il avait des crampes et a dû sortir plus tôt. Quant à Dimitri Payet, il enchaîne en ce moment, et peut sembler parfois fatigué. Mais son influence sur notre jeu est fondamentale, il peut faire des différences à tout moment. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (27/10/2021)