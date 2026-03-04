OM : La direction de l’arbitrage contredit les Lyonnais !

La polémique née après la victoire de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir a trouvé une réponse officielle. Dans son rapport hebdomadaire, la Direction technique de l’arbitrage a confirmé que le troisième but marseillais inscrit dans le temps additionnel était conforme aux Lois du jeu. Une décision qui valide l’analyse de l’arbitre de la rencontre, Jérôme Brisard.

La DTA valide l’analyse de l’arbitre

La fin de match entre l’OM et l’OL, dimanche au Vélodrome, a été marquée par une vive contestation côté lyonnais. À la 91e minute, Tyler Morton s’est retrouvé au sol après un contact avec Emerson, alors que l’action marseillaise se développait. L’arbitre Jérôme Brisard a choisi de laisser jouer.

Quelques secondes plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit le but de la victoire pour l’Olympique de Marseille, déclenchant la colère du banc lyonnais. L’entraîneur Paulo Fonseca, plusieurs joueurs et le directeur général Matthieu Louis-Jean espéraient une intervention de l’assistance vidéo.

La Direction technique de l’arbitrage (DTA) a toutefois confirmé la validité du but dans son rapport hebdomadaire. L’instance explique : « Au début de la phase offensive, le joueur marseillais n°33 ne commet aucune infraction à la Loi 12. En effet, stable sur ses appuis, il ne réalise aucun mouvement destiné à se mettre volontairement sur la trajectoire de son adversaire, le contact étant exclusivement initié par la course de ce dernier. L’analyse de l’arbitre sur le terrain était donc conforme aux Lois du jeu, et le but devait bien être accordé. »

Une décision qui confirme la victoire de l’OM

Cette analyse officielle signifie que l’intervention de la VAR n’était pas nécessaire dans cette situation. Selon la DTA, aucune faute préalable n’a été commise lors du duel entre Emerson et Tyler Morton, ce qui valide la continuité de l’action ayant conduit au but de Pierre-Emerick Aubameyang.

La décision conforte donc la victoire de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais, au terme d’un match tendu jusqu’aux dernières secondes. Malgré les protestations lyonnaises après la rencontre, l’instance chargée de l’analyse arbitrale estime que Jérôme Brisard a appliqué correctement les Lois du jeu.

Cette prise de position officielle clôt, du point de vue arbitrale, la controverse née autour de cette action décisive du choc de Ligue 1 au stade Vélodrome.

