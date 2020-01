OM : « La nomination de Paul Aldridge est un avertissement clair à Zubizarreta »

Fabrice Lamperti (journaliste La Provence) était présent sur débat Foot Marseille pour débriefer la riche actualité de l’Olympique de Marseille. Il a évoqué la nomination de Paul Aldridge…

Le quotidien sportif L’Equipe a révèlé que Jacques Henri Eyraud a récemment recruté un certain Paul Aldridge, ancien dirigeant de Leicester, Manchester City et Sheffield Wednesday. Ce dernier sera notamment chargé de vendre des joueurs de l’OM en Angleterre. « Paul est une sorte de conseiller spécial qui nous apporte ses compétences dans un certain nombre de domaines. Sa mission ne s’arrête pas aux transferts, il va m’aider en matière de »fan experience », d’événementiel et d’infrastructures », a indiqué JHE à L’Equipe. Mais pour Fabrice Lamperti journaliste à La Provence, c’est avant tout une menace pour Zubizarreta…

Andre Villas-Boas est le choix de Zubizarreta !– Lamperti

» La différence entre la conférence de presse de AVB et celle de Bielsa, c’est que Bielsa était le choix de Vincent Labrune, et que là AVB est le choix de Zubizarreta. La nomination de Paul Aldridge est un avertissement clair à Zubizarreta. On lui reproche de pas avoir suffisamment vendu cet été et l’année dernière, donc on lui met un autre dirigeant pour lui mettre un coup de pression. » Fabrice Lamperti (La Provence)— DFM