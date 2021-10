Présent pour le match des héros, en tant que capitaine de l’équipe UNICEF, Tony Parker n’a pas caché son plaisir d’évoluer sur la pelouse du stade Vélodrome…

Tony Parker est venu jouer au stade Vélodrome pour la bonne cause, dans un match organisé par l’UNICEF et la fondation Didier Drogba, pour améliorer l’éducation des enfants en Côte d’Ivoire.

Il n’a pas boudé son plaisir d’évoluer dans l’enceinte mythique de l’Olympique de Marseille au côté de Basile Boli, personnage légendaire du football français :

Marseille est un endroit mythique– Parket

« Je vois le sport français dans sa globalité. Ça fait plaisir de venir à Marseille, c’est un endroit mythique, ici, c’est un stade mythique. Étant jeunes, on a tous regardé l’OM gagner la Champions League, 1993. Le but de Basile, ce sont des trucs qui te marquent quand tu es jeune. Donc c’était un plaisir de jouer dans ce stade. J’ai eu un compliment de Basile, en plus, je prends, je prends. » Tony Parker— Source: Zone mixte match des héros (13/10/21)

Dans une interview accordé à Canal +, Tony Parker a admis être intéressé par le poste de président du club de football de Lyon. Déjà à la tête de l’ASVEL Basket, il se dit prêt a remplacer Jean-Michel Aulas dans les années à venir :

J’adore le foot– Parker

« Pourquoi pas. J’adore le foot, j’adore le basket. Maintenant, l’Asvel et l’OL, c’est la même famille. L’OL est entré dans notre capital depuis deux ans et demi et ça se passe très bien. J’espère que Jean-Michel sera avec nous pendant encore très longtemps. Et le jour où il voudra que quelqu’un lui succède, j’espère qu’il sera fier s’il veut que ce soit moi. En tout cas, moi je me prépare. » Tony Parker— Source: Canal + (12/10/21)

On a réussi à faire venir un certain nombre de joueurs de très grande qualité — Aulas

Malgré le départ de Memphis Depay, Jean-Michel Aulas n’est pas mécontent du recrutement lyonnais ! En effet, au micro de Prime Video, le président lyonnais s’est exprimé au sujet du mercato de son équipe et est très satisfait du travail de son nouveau coach.

« Cette année, on a réussi à faire venir un certain nombre de joueurs de très grande qualité mais tout en faisant en sorte de ne pas trop investir en terme de transferts. Il y a eu Shaqiri de l’ordre de 7 millions d’euros, mais il était annoncé à plus de 15 millions donc on a négocié. Et les autres opérations, comme Boateng ou Da Silva, ce sont des opérations tout à fait pertinentes. Et puis une Academy qui continue de fournir de manière excellente des jeunes joueurs. Il faut arriver à les intégrer, ne pas les brûler et Peter Bosz a réussi cette approche » Jean-Michel Aulas – Source : Prime Video (09/10/21)