OM : le tweet silencieux mais explosif de Benatia après cette action litigieuse !

Le match nul 2-2 entre l’OM et Toulouse, samedi soir au stade Vélodrome pour la 14e journée de Ligue 1, n’a pas seulement laissé un goût amer aux supporters marseillais. Il a aussi suscité une réaction forte de Medhi Benatia, le directeur du football du club, quelques minutes après le coup de sifflet final. Sur le réseau social X, l’ancien international marocain a publié une capture d’écran d’une action litigieuse, sans commentaire, laissant clairement entendre son incompréhension face à une décision arbitrale qui pourrait avoir pesé sur le résultat.

Le cliché partagé par Benatia correspond à une action de la 86e minute, au moment où l’OM menait encore 2-1. L’attaquant brésilien Igor Paixao, lancé sur le côté gauche, tente alors de centrer lorsqu’il est bousculé dans la surface par le Toulousain Aron Dönnum. Paixao s’effondre après ce contact, visiblement surpris par la poussette du Norvégien, et réclame immédiatement un penalty. L’arbitre de la rencontre, M. Wattellier, ne bronche pas et laisse le jeu se poursuivre, estimant qu’il n’y a pas matière à sanction.



Cette séquence, isolée et mise en avant par Benatia, éclaire son agacement. Même sans ajouter le moindre commentaire, la publication du dirigeant marseillais apparaît comme une manière de souligner ce qu’il considère comme une erreur d’arbitrage. Une forme de communication indirecte mais lourde de sens, d’autant que Benatia a déjà été sanctionné par le passé. Il avait en effet écopé, un peu plus d’un an plus tôt, d’une suspension de six rencontres – dont trois fermes – après une sortie remarquée contre l’arbitre Benoît Bastien lors d’OL-OM.

Paixao poussé dans la surface !

Ce nouvel épisode risque de relancer le débat récurrent autour de l’arbitrage en Ligue 1, surtout dans un contexte où l’OM, déjà sous pression sportive, voit s’échapper deux points précieux dans les dernières minutes. En partageant cette image, Benatia semble vouloir poser une question simple : « Pourquoi ce contact n’a-t-il pas été examiné autrement ? » Une interrogation qui résonne fortement auprès des supporters, restés avec le sentiment qu’un tournant du match leur a échappé.