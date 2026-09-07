OM : le Vélodrome et ses supporters vise McCourt !

La défaite de l’Olympique de Marseille face au Paris FC (2-3) a été accompagnée d’un message particulièrement virulent adressé à Frank McCourt. Alors que les joueurs ont été relativement épargnés par les virages, les supporters marseillais ont directement mis en cause la gestion et les déclarations du propriétaire américain.

Le Vélodrome interpelle directement McCourt

La colère était bien présente au stade Vélodrome, mais elle ne visait pas principalement les joueurs de Bruno Genesio. À l’occasion de la réception du Paris FC, les supporters olympiens ont choisi de concentrer leurs critiques sur Frank McCourt et la politique menée par le propriétaire de l’OM.

McCourt encore visé par des banderoles

“McCourt aurait du être plus clair, tout le monde est tombé de haut” #om pic.twitter.com/9rLSFDLDve — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 7, 2026



Une banderole est notamment revenue sur les déclarations effectuées par l’homme d’affaires américain en avril 2026. À cette époque, McCourt avait présenté l’OM comme l’un des clubs les plus solides financièrement en Europe.

Quelques mois plus tard, les virages ont dressé un constat bien différent :

« 10-04-26 : L’OM est l’un des clubs les plus forts financièrement en Europe. Bilan au 06-09-26 : déficit record, liquidation de l’effectif et incapacité de recruter… McCourt : menteur ou incompétent ? »

Un message particulièrement offensif, qui résume l’incompréhension d’une partie du public marseillais après un mercato estival marqué par de nombreux départs et aucune arrivée.

Un mercato qui cristallise les tensions

Durant l’été, l’OM a considérablement réduit son effectif et sa masse salariale. Plusieurs joueurs importants ont quitté Marseille, tandis que le club n’a pas été en mesure d’enregistrer la moindre recrue pour renforcer le groupe de Bruno Genesio.

Cette situation contraste forcément avec le discours tenu quelques mois plus tôt sur la solidité financière du club. Pour les supporters, les ventes successives et l’incapacité à recruter interrogent désormais directement la stratégie de Frank McCourt.

Avant la rencontre, le président de l’OM, Stéphane Richard, avait pourtant tenté de défendre le propriétaire américain au micro de Ligue 1+. Le dirigeant avait notamment affirmé que la décision de conserver Igor Paixão, malgré les intérêts venus de Premier League, avait été prise par McCourt.

Une décision appréciée sur le plan sportif, mais qui ne suffit visiblement pas à dissiper les inquiétudes concernant la gestion générale du club.

Les joueurs relativement épargnés malgré la défaite

La soirée s’est pourtant terminée par une nouvelle désillusion sportive. Battu par le Paris FC au terme d’un match spectaculaire (2-3), l’OM a encore montré les limites d’un effectif fragilisé par le mercato.

Les virages ont toutefois choisi de ne pas accabler les joueurs. Ces derniers ont été applaudis et encouragés à la fin de la rencontre, malgré le résultat. Une attitude qui montre que le public marseillais semble distinguer les performances de l’équipe des décisions prises à la tête du club.

Le message adressé par le Vélodrome est donc clair : les supporters sont prêts à soutenir un groupe qu’ils savent limité, mais ils attendent désormais des explications sur la situation financière, la politique sportive et les ambitions réelles de Frank McCourt pour l’Olympique de Marseille.