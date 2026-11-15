Les déclarations fracassantes de Medhi Benatia concernant Pablo Longoria dépassent désormais les frontières françaises. Après avoir accusé son ancien président de lui avoir menti sur les finances de l’Olympique de Marseille, l’ancien directeur sportif voit ses propos largement relayés à l’étranger. En Italie, Tuttomercatoweb revient sur les coulisses du mercato hivernal 2026 et sur le décalage considérable entre les moyens espérés par Roberto De Zerbi et la réalité économique du club.

L’interview de Medhi Benatia accordée à Canal+, dans l’émission Menu Latour, continue de faire réagir. L’ancien directeur du football de l’Olympique de Marseille a directement mis en cause Pablo Longoria, son ancien président, concernant la gestion financière du club et les promesses de recrutement formulées durant la saison 2025-2026.

Des accusations qui ont rapidement traversé les frontières. Le 13 novembre, le média italien Tuttomercatoweb a consacré un article aux révélations de Benatia↗.

Sous un titre que l’on peut traduire par « Benatia accuse Longoria : il m’a menti sur les finances de l’OM », le journaliste Michele Pavese revient sur les tensions qui avaient secoué la direction marseillaise.

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L’Italie découvre les coulisses du mercato raté de l’OM

Le média italien s’intéresse particulièrement au mercato de janvier 2026, qui aurait marqué un tournant dans les relations entre Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi.

Selon le récit de Benatia, l’entraîneur italien pensait pouvoir disposer d’une enveloppe de 30 millions d’euros afin de recruter un attaquant de premier plan.

Mais l’ancien directeur sportif aurait découvert une réalité bien différente : l’OM devait finalement récupérer 35 millions d’euros grâce à des ventes.

Une différence considérable entre les ambitions sportives et les impératifs économiques.

Face à cette situation, Roberto De Zerbi aurait lui-même manifesté son incompréhension, affirmant ne pas avoir été informé de ces contraintes.

Interrogé sur la responsabilité de Longoria, Benatia a été particulièrement catégorique :

« Moi, il m’a menti en tout cas. Je le dis à la télé, il m’a menti. Bien sûr qu’il m’a menti. »

Des propos déjà relayés par FCM dans notre article consacré aux accusations de Benatia↗.

Il s’agit toutefois de la version de l’ancien dirigeant marseillais. Ces déclarations ne suffisent pas, à elles seules, à établir les responsabilités de chacun dans la gestion financière du club.

Un dossier qui intéresse également la presse marocaine

L’affaire ne se limite pas à la presse italienne.

Au Maroc, le média Elbotola est également revenu sur les accusations de Benatia↗, en mettant en avant les tensions entre l’ancien international marocain et Pablo Longoria.

Le média rappelle notamment les difficultés rencontrées lors du mercato hivernal et les désaccords qui auraient progressivement fragilisé leur collaboration.

La dimension internationale de cette affaire s’explique également par les parcours des principaux protagonistes.

Ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich, Benatia conserve une forte notoriété à l’étranger. De son côté, Roberto De Zerbi reste particulièrement suivi en Italie, où ses choix de carrière et ses méthodes d’entraînement continuent de susciter l’intérêt.

Mais ces reprises dans la presse étrangère ne constituent pas de nouvelles révélations indépendantes : elles prolongent l’écho de l’entretien accordé à Canal+.

Des révélations qui résonnent avec la situation actuelle de l’OM

Ces déclarations prennent une dimension particulière au regard des difficultés financières actuellement rencontrées par Marseille.

Près d’un an après les événements évoqués par Benatia, le club doit de nouveau composer avec des contraintes budgétaires importantes.

Selon L’Équipe, l’OM pourrait être contraint de réaliser de nouvelles ventes dès janvier 2027↗, malgré les efforts engagés durant l’été pour réduire sa masse salariale.

La direction actuelle doit également préparer son prochain passage devant la DNCG, dans un contexte où les ambitions sportives retrouvées se heurtent aux impératifs économiques.

Après cinq victoires consécutives en Ligue 1 et une remontée de la 17e à la 4e place, Bruno Genesio pourrait ainsi être confronté à une situation délicate : devoir conserver une équipe compétitive tout en acceptant d’éventuels départs importants.

Le parallèle avec le récit de Benatia est frappant. Mais les contraintes actuelles ne prouvent pas que les responsabilités ou les décisions aient été identiques à celles de l’hiver précédent.

Une question de transparence financière à l’OM

Au-delà des tensions personnelles entre Benatia et Longoria, ces révélations soulèvent une interrogation plus large sur la communication des objectifs financiers au sein de la direction sportive.

Comment construire un projet cohérent lorsque les moyens envisagés pour recruter pourraient finalement se transformer en obligations de vendre ?

C’est précisément cette contradiction qui ressort du récit livré par Benatia et désormais repris par la presse étrangère.

Pour l’OM, la question reste d’actualité. Frank McCourt et la direction doivent désormais trouver un équilibre entre la réduction des dépenses et les ambitions de Bruno Genesio.

En attendant une éventuelle réponse de Pablo Longoria sur les accusations formulées à son encontre, les déclarations de Benatia continuent d’alimenter les débats sur les coulisses de la crise marseillaise, bien au-delà de la France.