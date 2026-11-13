Invité de l’émission Menu Latour, diffusée sur Canal+, Medhi Benatia est revenu sur ses déboires à l’Olympique de Marseille. L’ancien dirigeant marseillais a notamment accusé Pablo Longoria de lui avoir menti au sujet des moyens prévus pour le mercato hivernal 2026.

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Devenu consultant pour Canal+, Medhi Benatia↗ sera l’un des premiers invités de ce nouveau programme, diffusé vendredi soir à minuit. Dans des propos dévoilés par L’Équipe, il a évoqué les discussions internes autour du recrutement prévu en janvier 2026 et les attentes de l’entraîneur Roberto De Zerbi.

De Zerbi pensait disposer de 30 millions d’euros

Selon le récit de Medhi Benatia↗, Roberto De Zerbi pensait que l’OM aurait 30 millions d’euros à investir durant le mercato hivernal afin de recruter un joueur offensif de premier plan. L’ancien dirigeant explique lui avoir alors indiqué que la priorité était au contraire de faire entrer 35 millions d’euros dans les caisses du club.

« Le coach (Roberto De Zerbi, ndlr), il pensait qu’au mois de janvier, on allait avoir 30 millions d’euros pour recruter, pour prendre un top mec devant. Quand je lui dis : “Coach, t’as pas compris, il faut qu’on fasse (rentrer) 35 millions d’euros !”, il me dit : “Quoi ?! Mais ce n’est pas ce qu’on m’a dit !”. Bah non, moi non plus ! »

Benatia met directement en cause Longoria

Medhi Benatia↗ affirme ensuite que cette différence entre les informations communiquées à l’entraîneur et celles dont il disposait lui-même venait de Pablo Longoria. Il a choisi de formuler publiquement cette accusation lors de son intervention télévisée, en répétant que le président marseillais lui aurait menti.