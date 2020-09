OM : Les piliers de la phase 2

Sept ans après sa dernière participation en Ligue des Champions, l’OM retrouve enfin la plus prestigieuse des compétitions de foot. Une qualification qui fait le plus grand bien à un club en grand difficulté sur le plan financier. Si la saison 2020/2021 s’annonce charnière pour engager une stabilité au plus haut niveau et à long terme, Marseille va tenter de s’appuyer sur trois piliers du renouveau.

Le retour de la Ligue des Champions au Vélodrome

Zéro point. Les supporters marseillais se souviennent encore de ce cauchemar. Lors de l’édition 2013/2014 de la Ligue des Champions, Marseille vit certainement la pire campagne européenne de son histoire. Placée dans le groupe de la mort avec Arsenal, Dortmund et Naples, l’équipe phocéenne – à l’époque dirigée par Elie Baup – enchaîne six défaites d’affilée. L’OM termine à la dernière place du groupe F avec un 0 pointé. Thauvin, Payet et Mandanda, déjà présents il y a sept ans auront certainement soif de revanche. Placés dans le chapeau 4, les hommes de Villas Boas pourraient encore se retrouver dans un groupe plus que compliqué. Malgré tout, l’entraîneur portugais vise les huitièmes de finale et rêve d’exploits lors de cette nouvelle campagne attendue par tout un peuple. Sept ans sans Ligue des Champions, une éternité pour une institution du calibre de Marseille. Cet OM version AVB pourra-t-elle réaliser grosses performances sur la scène continentale ? Réponse quelques semaines maintenant…

La patte Villas Boas pour viser un nouveau podium en Ligue 1

Après des semaines d’incertitude suite au limogeage d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a finalement choisi rester à l’OM. L’entraîneur portugais sort d’un exercice 2019-2020 en Ligue 1 Uber Eats complètement réussi. Aimé par les joueurs, il fait aussi l’unanimité sur toute la Cannebière. Son management, et son charisme collent au profil de l’entraîneur qui manquait sur le Vieux-Port depuis l’éviction de Bielsa, en 2015. En une saison, l’ancien entraîneur de Porto, Chelsea, Tottenham ou encore du Zenith a donné un nouvel élan à l’OM. Avec un groupe soudé autour de lui, il a ainsi su relancer une équipe qui partait complètement à la dérive sous l’ère Rudi Garcia.

Poursuivre sur sa lancée avec le même groupe

Il est l'atout nº1 d'une équipe en quête de pérennité sur le podium de Ligue 1. Au regard de ses exploits avec les Dragons – équipe avec laquelle il terminera invaincu la saison 2010/2011 -, les supporters savent que le natif de Porto est capable de battre de s'imposer dans les grand rendez vous. La saison dernière il avait ainsi battu ses concurrents direct Lyon Rennes, Lille ou encore Saint-Etienne) . Les Marseillais vont devoir encore monter en régime cet année. Et pourquoi ne pas enlever enfin un classique face aux parisiens fortement diminué ce week end ? Voir plus loin qu'une deuxième place parfait toutefois encore bien compliqué ? L'objectif reste donc le même cette saison : décrocher un nouveau ticket pour la Ligue des Champions. Seules des qualifications régulières en Ligue des Champions permettront aux Marseillais de refaire partie du Top 20 européen à moyen terme, selon les ambitions de Franck McCourt.

Longoria, le Monsieur Plus de la nouvelle structure McCourt

Le 3 août, Pablo Longoria a débuté ses nouvelles fonctions au poste de Directeur Général délégué chargé du Football. Le nouveau et jeune directeur sportif (33 ans) remplace Andoni Zubizarreta. Le parcours de ce dernier aura déçu. Malgré ses contacts en Espagne et son expérience au plus haut niveau, l’ancien portier barcelonais n’a jamais réussi à faire prendre une nouvelle dimension au recrutement phocéen. À Longoria de reprendre les rênes et de faire fructifier ses expériences à Valence, la Juventus ou à Newcastle. Le natif d’Oviedo mise ses qualités sur le scouting et le trading de joueurs. Il a été recruté pour repérer les perles internationales et les grands espoirs français. L’idée est d’appâter les stars du futur à bas coût et obtenir de grosses plus-values à la revente. Les jeunes Gueye et Balerdi fraîchement débarqués sur la Cannebière symbolisent cette philosophie.

Une obligation de vendre, mais quand ?

Superviser le sportif, améliorer la formation et recruter malin sont autant de tâches qui attendent l’Asturien. Sans oublier la vente. Avc un déficit évalué à plus de 120 millions d’euros, le vice-champion de France se doit de dégraisser certaines pièces onéreuses de son effectif. Les défis ne manquent donc pas. Mais sa bonne entente avec André Villas Boas et l’arrivée d’Hugues Ouvrard en tant que Head of Business posent les bases d’une nouvelle organisation où les rôles sont bien définis.

En rachetant l’Olympique de Marseille en 2016, Franck McCourt n’avait qu’une idée en tête : retrouver les sommets nationaux et européens. Après quatre années plus que mitigées sportivement et catastrophiques financièrement, l’exercice 2020/2021 pourrait bien être charnière pour l’homme d’affaire américain.