OM: Les probables titulaires marseillais face à Rennes

L’OM recevra demain soir le Stade Rennais dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. Pour ce match en retard, Sampaoli composera son premier onze sur le banc marseillais ! Qui le coach argentin alignera-t-il ?

L’OM accueillera Rennes demain soir pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1. Les marseillais doivent impérativement remporter la rencontre pour rester dans la course à la coupe d’Europe. Sans Amavi ni Rongier forfaits, Gueye suspendu et Ntcham non qualifié (car il a été recruté après la date initiale du match), le milieu de terrain est dépeuplé. Voici le onze qui pourrait être aligné face aux rennais par Jorge Sampaoli.

L’om en 5-3-2 face à rennes

Mandanda

Lirola Sakai (ou Balerdi /Perrin) Alvaro Caleta-Car Nagatomo

Kamara Cuisance (ou Balerdi)

Payet

Thauvin (ou Benedetto) Milik