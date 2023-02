OM: L’impressionnante statistique de Samuel Gigot

Arrivé de Russie, Samuel Gigot a tout du joueur sérieux et fiable au poste de défenseur central. Pas le plus technique, mais surement l’un des plus costauds dans les duels, et surtout aériens…

Samuel Gigot est le joueur qui gagne le plus de duel aérien en Ligue 1 (77,1% de ballons gagnés), d’après une étude de Pro Football Reference. Son sérieux, ainsi que son agressivité lui permettent d’être très souvent aligné comme titulaire par Igor Tudor. Ses dépassements fonctions sont aussi très importants dans le style de jeu instauré par l’entraineur croate…

🔹Samuel Gigot 🇫🇷 est le meilleur joueur de Ligue 1 dans les duels aériens !

C’est un rêve d’enfant– Gigot

« C’est un rêve d’enfant. Le plus important c’est la victoire donc tant mieux si je peux aider l’équipe avec ce but. J’ai tout lâché je pense derrière, j’avais peur d’être hors-jeu. En plus il y avait ma famille, mais c’est magnifique de gagner ici et de pouvoir marquer mon premier but au Vélodrome » Samuel Gigot— Source: Canal +(10/09/22)

Toujours à l’affut de la bonne affaire, le président marseillais avait réussit à décrocher la signature de Samuel Gigot, défenseur central du Spartak Moscou qui arrive libre.

Ses premiers mots :

Jouer à l’OM, le rêve ultime– Gigot

« Jouer la Ligue des Champions avec l’OM c’es un rêve pour moi qui est natif de la région (Avignon). Je suis très fier de pourvoir le réaliser, c’est le rêve ultime. Le vélodrome c’est une ambiance exceptionnelle avec une énorme ferveur, je me languis de jouer dans ce stade. On espère de donner le maximum, j’espère de retrouver très vite les supporters sur le terrain. » Samuel Gigot-– Source: OM (02/07/22)

« Très bon joueur Gigot. Je suis très confiant et surtout j’ai de très bon retours, je pense qu’on a fait un très gros coup. Ça coute rien, il a de bonnes références, joueur de club, taulier en Russie où c’est pas simple de jouer et puis c’est un gars d’ici et lui vraiment, il vient avec l’écharpe donc je pense que ça va être une belle surprise, je suis très confiant pour l’an prochain » Massilia 1978– Source: Football Club Marseille (09/05/2022)