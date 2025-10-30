OM : Matt O’Riley totalement emballé par cet “impact player”

Après un match nul 2-2 face à Angers, l’Olympique de Marseille peut malgré tout retenir des motifs d’optimisme. Si la première période a été catastrophique pour les Phocéens, les joueurs ont montré une réaction intéressante en seconde mi-temps. La performance de Robinio Vaz, jeune attaquant de l’OM, a particulièrement retenu l’attention.

Entré en jeu en seconde période, Robinio Vaz a marqué un doublé décisif, confirmant ainsi sa progression au sein de l’effectif marseillais. Auteur d’un match spectaculaire, le jeune joueur a su apporter dynamisme et efficacité, insufflant une nouvelle énergie à l’équipe. Son impact a été immédiatement remarqué par ses coéquipiers, notamment par Matt O’Riley, milieu de terrain de 24 ans, qui n’a pas caché son admiration pour le talent de son partenaire.

Robinio Vaz, la montée en puissance de l’OM

« Il a été excellent. Il est très bon en ce moment, surtout quand il entre en jeu. On a besoin de cette énergie dans la deuxième partie du match. En première période, on manquait un peu de tout. Avoir un joueur comme lui, qui presse et donne tout pour l’équipe, c’est très important », a déclaré O’Riley après la rencontre. Ces propos mettent en lumière l’importance croissante de Vaz dans la rotation offensive de l’OM, mais aussi son rôle moteur dans la seconde moitié des matchs.

Malgré ce doublé, l’OM n’a pas réussi à conserver l’avantage face à Angers, qui a trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score dans les dernières minutes. Ce match souligne les difficultés persistantes du club phocéen à maintenir un niveau de performance constant sur 90 minutes, mais il révèle également des pistes encourageantes pour l’avenir.

Pour l’OM, la progression de joueurs comme Robinio Vaz est un atout important dans une saison où chaque point compte. Les jeunes talents offrent à l’équipe une solution offensive et une capacité à dynamiser les rencontres, surtout dans des moments délicats. L’enthousiasme de Matt O’Riley témoigne de l’impact positif de Vaz dans le vestiaire et sur le terrain.