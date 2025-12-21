OM : Medina avoue que c’était dur !

Après une longue période d’indisponibilité, le défenseur argentin Facundo Medina a fait son retour avec l’OM lors du 32e de finale de la Coupe de France, contre Bourg-en-Bresse. Une reprise marquée par une large victoire 6-0 et des déclarations empreintes de soulagement et de fierté au micro de France 3.

Une victoire nette et l’intégration de Medina

L’Olympique de Marseille s’est facilement imposé ce dimanche en déplacement contre Bourg-en-Bresse (National) avec un score sans appel de 6-0, validant son ticket pour les 16es de finale de la Coupe de France. Les Phocéens, qui n’avaient pas encore été impériaux en première période, ont fait la différence en seconde mi-temps grâce à une série de buts, confirmant leur supériorité collective et offensive.

Ce succès a surtout été l’occasion du retour sur le terrain de Facundo Medina, absent depuis plusieurs mois en raison d’une blessure à la cheville droite subie en septembre dernier, puis d’une rechute annoncée par Roberto De Zerbi.

Medina : « un groupe incroyable »

À l’issue de la rencontre, Facundo Medina s’est exprimé au micro de France 3, marquant son retour avec des mots forts sur sa période d’absence : « Franchement, c’était dur (la période sans jouer, NDLR). Pendant trois mois, je n’étais pas sur le terrain et je n’étais pas avec le groupe surtout ».

Le défenseur argentin a souligné l’importance du collectif : « J’ai une sensation inexplicable, pas pour le résultat, pas pour la victoire 6-0, pas pour les efforts de l’équipe, mais surtout pour ce groupe. Franchement, c’est un groupe incroyable, avec une vraie humilité. Je suis trop content. On a montré le visage qu’il faudra sur la suite de la saison. Je suis trop content ».

Ses propos, empreints de reconnaissance envers ses coéquipiers et le staff, reflètent l’importance du collectif marseillais dans cette première partie de saison. Sans forcer son retour, Medina a pu retrouver du rythme dans un contexte compétitif, ce qui devrait renforcer les options défensives de De Zerbi dans les semaines à venir.

Perspectives pour l’OM

Au-delà de la qualification pour le prochain tour de la Coupe, cette prestation permet à l’OM de conclure l’année 2025 sur une note positive avant les échéances importantes à venir en Ligue 1 et en compétitions européennes. La confiance collective affichée face à Bourg-en-Bresse et le retour progressif de cadres comme Medina constituent un signal encourageant pour le staff marseillais.

Dans un effectif souvent marqué par les absences et les rotations, la réintégration réussie de Medina pourrait offrir davantage de stabilité à l’arrière-garde olympienne, en vue des prochains défis sur tous les tableaux.