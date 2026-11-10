Avec cinq victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a trouvé une formule qui fonctionne. Mais derrière cette remontée spectaculaire se cache un changement tactique important. Dans une analyse publiée par L’Équipe, le journaliste Dan Perez décrypte comment Bruno Genesio a adapté son football aux limites de son effectif : moins de pressing, davantage de maîtrise et une gestion intelligente des efforts.

L’OM est passé de la zone rouge à la quatrième place de Ligue 1 en quelques semaines. Une transformation qui ne repose pas uniquement sur la confiance retrouvée. Selon une analyse tactique publiée lundi dans L’Équipe, Bruno Genesio a surtout fait évoluer son projet de jeu pour tirer le meilleur d’un effectif limité en quantité et en capacités physiques.

L’entraîneur marseillais a notamment renoncé à certains principes de jeu très verticaux qui caractérisaient ses précédentes équipes. Son objectif : économiser les efforts sans perdre en efficacité.

Voir sur YouTube

Un pressing ciblé plutôt qu’une débauche d’énergie

Premier changement majeur : l’OM ne cherche plus à presser systématiquement les défenseurs adverses dès la relance.

D’après L’Équipe, les Marseillais privilégient désormais un pressing déclenché sur les côtés, à proximité de la ligne médiane. L’idée consiste à orienter l’adversaire vers une zone réduite pour récupérer le ballon sans multiplier les longues courses.

À Lens, cette stratégie a notamment permis à Marseille de récupérer 11 ballons dans une zone située à gauche, près du milieu de terrain.

L’intégration de Tochukwu Nnadi apporte également davantage d’activité dans l’entrejeu. Comme nous le soulignions dans notre analyse de sa prestation à Lens↗, le milieu nigérian a notamment pesé à la récupération après la pause.

Autre élément essentiel : Pierre-Émile Højbjerg vient régulièrement renforcer la ligne défensive pour sécuriser les espaces et limiter les situations de contre-attaque.

Une équipe plus compacte, mais pas encore irréprochable

Cette organisation permet également aux Olympiens de mieux gérer leurs replis défensifs. Face à Lens, plusieurs séquences ont montré des Marseillais capables de revenir rapidement en nombre pour ralentir les attaques adverses.

Un travail collectif qui contraste avec certaines difficultés observées en début de saison.

L’équipe reste toutefois perfectible. L’égalisation de Florian Thauvin à Bollaert a notamment mis en évidence un manque de réaction de Højbjerg et Nnadi dans l’entrejeu.

Avec le ballon, Genesio privilégie également des principes simples. Contre la défense à trois lensoise, Marseille a régulièrement cherché à attaquer les espaces dans le dos des pistons grâce à des déplacements coordonnés. Une stratégie visible notamment sur le but victorieux de Keyliane Abdallah à la 82e minute.

Ces ajustements expliquent en partie les progrès soulignés par Genesio après la victoire à Lens↗.

Genesio s’adapte aux limites de son effectif

L’intérêt de cette évolution est aussi physique. Avec un groupe restreint et plusieurs titulaires contraints d’enchaîner les rencontres, un football basé sur un pressing permanent risquerait d’épuiser les joueurs.

Genesio a donc privilégié une approche plus pragmatique, capable de préserver les ressources de son équipe tout en maintenant un niveau de compétitivité élevé.

Une adaptation qui tranche avec ses intentions du début de saison, lorsqu’il assurait vouloir conserver ses principes malgré les premières défaites↗.

Selon l’analyse de L’Équipe, le principal mérite de Genesio est d’avoir construit un cadre tactique simple, cohérent et adapté aux qualités de ses joueurs. L’OM n’est pas forcément devenu plus spectaculaire, mais il paraît désormais mieux organisé, plus économe dans ses efforts et surtout beaucoup plus difficile à battre.