Titulaire à Lens, Tochukwu Nnadi a traversé une rencontre contrastée dans l’entrejeu marseillais. Après une première période difficile, le milieu nigérian a davantage pesé à la récupération pour accompagner la victoire de l’OM (1-2).

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Le retour de Tochukwu Nnadi dans le onze a coïncidé avec une entame favorable à l’OM, rapidement devant grâce à Gouiri. Le milieu marseillais a toutefois été bousculé lorsque Lens a repris l’initiative. Thauvin a égalisé à la 20e minute et les Olympiens ont dû résister jusqu’à la pause, avec une intervention importante de De Lange devant Titraoui. Les appréciations de L’Équipe, La Provence, Maxifoot et Foot Mercato divergent sur l’ampleur des difficultés de Nnadi, mais plusieurs relèvent une première période moins convaincante.

Après le repos, le Nigérian s’est davantage manifesté dans les récupérations et les projections. Il a frappé au-dessus en bonne position à la 55e minute, puis effectué un retour défensif important à la 76e. L’OM a finalement trouvé l’ouverture par Abdallah, six minutes plus tard, après un centre de Paixão. Nnadi a poursuivi son travail jusqu’au temps additionnel, avant de céder sa place à Geoffrey Kondogbia pour les dernières minutes du succès marseillais.

La note FCM de Tochukwu Nnadi : 6/10

Son appréciation

Une prestation qui ne se résume ni à ses difficultés initiales ni à son volume de récupération. Nnadi a manqué de justesse et d’influence lorsque Lens a accéléré en première période. Il a ensuite mieux répondu dans les duels, récupéré des ballons et accompagné plusieurs projections. Son retour défensif en fin de rencontre illustre cette progression. Une seconde période utile, qui compense en partie une entame trop irrégulière.

Les notes des médias