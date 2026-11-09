La victoire à Lens (2-1) a permis à l’OM de poursuivre sa remontée, quelques jours après son succès à Leverkusen. Satisfait des progrès de son équipe, Bruno Genesio refuse pourtant de laisser la confiance se transformer en relâchement.

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En conférence de presse après la victoire marseillaise à Lens↗, dimanche 8 novembre, Bruno Genesio a expliqué sa satisfaction et ses réserves dans des déclarations rapportées par L’Équipe. L’entraîneur retient la capacité de son groupe à enchaîner deux déplacements victorieux, mais aussi sa réaction après une première période devenue plus difficile.

Une réaction à la pause qui satisfait Genesio

L’OM avait pourtant idéalement commencé la rencontre, avec un but rapide et un pressing efficace. Genesio a ensuite constaté un relâchement. Sans une intervention déterminante de Jeffrey De Lange, les Marseillais auraient même pu rentrer aux vestiaires avec un but de retard. Le technicien a remis les choses au point à la pause. Il estime que ses joueurs ont ensuite retrouvé davantage de maîtrise et créé les situations de surnombre recherchées. L’apport des remplaçants a contribué à faire basculer la rencontre dans le dernier quart d’heure, comme à Leverkusen. Au-delà du résultat, c’est cet engagement collectif qui nourrit sa satisfaction.

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La quatrième place ne doit pas changer le discours

Avec la remontée de Marseille à la quatrième place↗, le contexte est devenu plus favorable. Genesio souligne les effets de la confiance acquise et les progrès physiques, qui permettent à son équipe de mieux traverser ses temps faibles. Mais il avertit aussi ses joueurs du danger qui apparaît lorsqu’on se croit moins menacé.

« Il faut savourer, mais il faut être vigilant. Il faut rester mesuré, comme on l’est depuis le début de saison, y compris dans la période où on n’était pas bien. »

Le coach veut conserver la même mesure que pendant les difficultés du début de saison. Il demande de poursuivre le travail et de préserver l’état d’esprit du groupe, tout en s’appuyant sur cette confiance retrouvée pour continuer à obtenir des résultats.