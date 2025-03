OM, OL…. Bertrand Latour affiche son ras le bol !

Non classé

Le football français est une nouvelle fois secoué par des incidents et polémiques qui ternissent son image. Après les affaires impliquant Medhi Benatia et Pablo Longoria du côté de l’OM, c’est Paulo Fonseca, l’entraîneur du de l’OL, qui est au centre des critiques. Son attitude lors du dernier match a suscité une vive réaction du journaliste Bertrand Latour, qui n’a pas caché son indignation.

L’ex-journaliste de la Chaîne L’Équipe, aujourd’hui sur Canal+, a dénoncé avec fermeté le comportement de l’entraîneur portugais. « C’est vraiment inadmissible ce qu’a fait Paulo Fonseca. Il faut espérer que la sanction soit sévère. Le juste mot, c’est le respect. Parfois, on peut faire des reproches au rugby mais je pense qu’il y a un domaine dans lequel ils sont vraiment un exemple, c’est le respect de l’arbitre », a-t-il déclaré.

Si Paulo Fonseca ne prend pas 4 ou 6 matchs mais qu’il en prend 15, 20 ou 30

Cette sortie médiatique intervient dans un contexte où le manque de respect envers les arbitres est de plus en plus pointé du doigt. La Ligue 1 enchaîne les polémiques, et certains observateurs craignent une perte de crédibilité du championnat français si des mesures fortes ne sont pas prises.

🗣️ « Il faut espérer que la sanction soit sévère » ➡️ Bertrand Latour réagit à la scène invraisemblable du tête-à-tête de Paulo Fonseca envers l’arbitre central de Lyon / Brest, Benoît Millot 👇#CFC pic.twitter.com/F54Mrm9dCL — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 2, 2025



Bertrand Latour va encore plus loin en appelant à une sanction exemplaire à l’encontre de Paulo Fonseca. « Il peut parfois y avoir des écarts, mais rien à voir par rapport au football. C’est incomparable. A un moment, il faut juste être sévère. Si Paulo Fonseca ne prend pas 4 ou 6 matchs mais qu’il en prend 15, 20 ou 30, ça va passer l’envie au prochain à Nantes, à Marseille ou sur n’importe quel banc, de faire la même chose. Bravo à la réaction de l’arbitre car franchement l’arbitre est resté de marbre », a-t-il martelé.

Cette prise de position illustre un ras-le-bol grandissant face aux incidents répétitifs qui entachent le football hexagonal. Reste à voir si la Ligue de Football Professionnel (LFP) entendra cet appel à la fermeté et prendra des sanctions à la hauteur des attentes.