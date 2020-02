OM – [OLYMPIENS] TREMBLE NANTES, L’OM ARRIVE.

Hèèè ma fouaaa, le match de cet après-midi sera peut-être une véritable fête. J’évite la certitude parce que nous ne sommes jamais sûrs du résultat avec l’OM, nous l’avons encore mesuré dimanche dernier.



Une fête parce qu’on nous annonce un Vélodrome plein, ce qui fait toujours plaisir. Chacun voudra témoigner de sa reconnaissance au groupe et à son staff, l’entraîneur en tête, qui ont su se positionner solidement à cette deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions.



Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais depuis quelque temps, je ne regarde plus le classement de l’adversaire, ses résultats dans les cinq derniers matchs, qui sera forfait chez lui, quels sont les hommes à surveiller. Je m’en fous complet. Quand on occupe la place qui est celle de l’OM, on doit se montrer capable de battre à domicile tous ceux qui sont derrière. Nantes fait partie de ceux-là.



Je suis tenté d’émettre des ondes optimistes. Le résultat obtenu à Lille malgré ma sensation à priori que nous allions laisser les trois points là-bas m’incite à attendre mieux. Mais il n’y a pas que ça.



Que Germain et Benedetto se soient réveillés dans le Nord nous fait espérer qu’ils continueront sur leur lancée, ce qui pourrait augmenter notre taux d’efficacité devant. Dans cette optique, on peut penser aussi que Rongier et Sanson vont se souvenir qu’ils ont le droit de marquer des buts, surtout le premier, encore puceau sous ses nouvelles couleurs. Cela tombe pile-poil aujourd’hui, c’est son ancienne équipe qui sera face à lui, ce serait un beau symbole, l’occasion est trop belle.



Mais il faudra se méfier. L’entraîneur en face n’est pas n’importe lequel. C’est ce diable de Christian Gourcuff. Il nous a quand même faits marron un certain nombre de fois. Ne croyez pas que je radote, tant pis si je l’ai déjà raconté dans des billets, mais je me souviendrai toute ma vie de cet OM-Lorient au temps de Gerets, sur lequel j’avais perdu 1000 euros. Ce mec m’a traumatisé, plus qu’aucun autre, il prend un malin plaisir à nous visiter avec une équipe bien préparée, ce type nous aime trop. Il veut nous impressionner, il y a un truc.



Je repense d’autant plus à cet épisode, qu’hier le FC Marseille a publié une touchante interview de Gerets par Jean-Charles De Bono. J’entends encore la voix du coach belge du temps où il nous entraînait, dire que son équipe volait à l’entraînement, alors que Gourcuff arrivait amputé de la moitié de son équipe-type. En découvrant les images tournées chez le lion de Rekem par Benjamin Courmes, j’avais envie de lui dire : « vous me devez mille euros, coach ». Moi, je vous ai cru.



Bon, vous avez compris que Nantes ne me fait guère peur. Après tout nous sommes largement devant. Nous pourrions même dire comme nos anciens : « tremble Nantes, l’OM arrive », en référence à une célèbre banderole installée au stade de l’Huveaune en 1966, alors que la remontée de l’OM en 1re division était acquise.



Effectivement, nos supporters lancèrent cette injonction au champion de cette année là, le Nantes de José Arribas. N’étant plus très sûr de l’année de cette banderole, j’ai lancé une recherche et je suis tombé sur le tout récent podcast de Mario Albano qui raconte ce moment célèbre de l’histoire du club. En le découvrant j’ai failli changer tout le présent billet qui était déjà bien avancé. Puis je me suis dit que c’était un peu tard. Je vous laisse donc le lien ci-dessous, tout en bas, si vous n’avez pas encore eu l’occasion de l’entendre. Ils sont très bien faits ces podcasts. Je complèterai toutefois le propos de Mario en précisant qu’on vît une adaptation du slogan en 1971 avec le tout aussi fameux : « Tremble Ajax, l’OM arrive ».



Béni soit ce club, car il a une si belle et si riche histoire.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

