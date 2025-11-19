OM – PSG : On en sait plus sur le Trophée des Champions 2026 !

La LFP a officialisé la programmation du Trophée des Champions 2026, qui opposera le PSG à l’OM. La rencontre se disputera le jeudi 8 janvier 2026 au Koweït, une destination déjà envisagée depuis plusieurs semaines pour accueillir cette affiche de début d’année. L’information est désormais confirmée : le coup d’envoi sera donné à 19h en France, soit 21h sur place, un créneau pensé pour concilier diffusion nationale et contraintes locales.

Cette décision vient clarifier le calendrier du début d’année pour les deux clubs, qui ouvriront ainsi 2026 par un rendez-vous symbolique et important sur le plan sportif. Ce match, traditionnellement placé en ouverture de la saison mais déplacé en raison du calendrier exceptionnel, s’inscrit dans une volonté affirmée de la LFP de poursuivre l’internationalisation de ses événements majeurs.

Une date et un horaire désormais officiels

La LFP a donc acté la tenue de PSG – OM au Koweït, confirmant le maintien d’une organisation hors de France pour cette édition. Le match débutera à 19h (heure française). Ce choix d’horaire permet d’assurer une diffusion optimale sur le territoire tout en s’adaptant au fuseau horaire koweïtien, où la rencontre commencera à 21h.

🏆 LE TROPHÉE DES CHAMPIONS PROGRAMMÉ À 19H00 LE JEUDI 8 JANVIER 2026 Organisée avec la Fédération de Football du Koweït, cette rencontre qui opposera le @PSG_inside, champion de France de Ligue 1 McDonald’s et vainqueur de la Coupe de France, à l’@OM_Officiel, vice-champion de… pic.twitter.com/MtmTVhfOO8 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) November 19, 2025

Pour les supporters marseillais, cette annonce fixe un cadre clair à une affiche toujours très attendue. Le Trophée des Champions représente un premier test important pour l’OM au cœur de l’hiver, dans un contexte logistique spécifique lié au déplacement à l’international.