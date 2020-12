OM : Un latéral droit, un ailier droit et un attaquant… Les 3 bons plans mercato du weekend

Après chaque journée de Ligue 1, footballclubdemarseille.fr vous propose 3 bons plans mercato. Trois joueurs qui ont brillé lors du weekend et qui ne feraient pas de mal dans la rotation de l’effectif olympien. On vous propose majoritairement des profils jeunes et accessibles pour les finances de JHE. On revient sur cette J14 dans laquelle on vous a sélectionné un défenseur central, un ailier droit et un

Brendan Chardonnet / Brest / français / 25 ans

Formé au club, le défenseur central âgé de 25 ans a pris son mal en patience. Installé dans le onze brestois, il progresse en enchaînant les rencontres.

Le+ pour l’OM : L’OM pourrait bien perdre des joueurs en défense centrale lors des prochains mercato (Caleta-Car, Kamra, Balerdi). Chardonnet est en phase de progression et pourrait être une opportunité dans le rôle de doublure…

La cote : 1M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2023

Armand Laurienté / Lorient / Francais / 22 ans

Incisif sur son côté droit, il a d’abord servi victorieusement Quentin Boisgard au terme d’un percée de cinquante mètres. Il a ensuite vu son but être refusé pour hors jeu…

Le+ pour l’OM : Avec les possibles départs de Radonjic et Thauvin, l’OM va devoir se renforcer sur les côtés. Le jeune Laurienté, formé à Rennes, peut être une opportunité si un jeune comme Aké ou Luis Henrique ne perce pas…

La cote : 2.5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2024

Gaëtan Laborde / Attaquant / Français / 26 ans

L’ancien bordelais marque le 3ème but montpellierain d’une belle tête rageuse. Toujours aussi actif et combatif face à Lens ce weekend.

Le+ pour l’OM : L’OM cherche un buteur depuis longtemps. Laborde à un profil différent et n’aura plus qu’un an de contrat à la fin de la saison. Pour autant il n’a pas forcément le profil d’un titulaire à l’OM, plutôt d’une très bonne doublure.

La cote : 10M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2022