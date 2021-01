PSG – OM : Di Meco comprend ce choix fort de Pochettino avant le Trophée des champions !

Avant la rencontre entre l’OM et le PSG pour le Trophée des champions, Mauricio Pochettino aurait l’intention de faire une surprise dans son son onze : Mbappé ne devrait pas débuter. Eric Di Meco comprend ce choix !

Ce mercredi soir face au PSG, l’Olympique de Marseille ne devrait pas affronter Mbappé dès les premières minutes. Un choix fort de la part du nouveau coach parisien, Mauricio Pochettino.

À un moment donné, MBAPPE mérite d’être sur le banc aussi, il a fait des matchs moyens — DI MECO

Cette information n’a pas plu à certains supporters parisiens… Interrogé à ce sujet sur l’antenne de RMC Sport, Eric Di Meco comprend ce choix du coach argentin !

« Mbappé remplaçant, ça montre que le Trophée des Champions n’est pas important pour le PSG ? Non ! Entre les blessures et le nombre de matchs, Mbappé est bouilli. Il faut qu’il se repose aussi. Quand tu as Icardi, Neymar, Di Maria, Verratti, le PSG ne présente pas non plus une équipe de remplaçants. Peut-être qu’il estime que Mbappé a besoin de souffler, car il n’est pas bon en ce moment. À un moment donné, il mérite d’être sur le banc aussi, car il a fait des matchs moyens et parce qu’il n’est pas en grande forme. Pochettino a tranché, et ce n’est pas un manque d’ambitions » Eric Di Meco – Source: RMC Sports (12/01/21)