Quel est le bilan d’Amavi à l’OM ?

Ayant prolongé avec l’Olympique de Marseille en début mai 2021, Jordan Amavi restera chez les Phocéens pour quelques saisons encore. Le joueur est désormais lié au club jusqu’en 2025.

Après plus 3 ans au Sud de la France, que retenir des performances du latéral gauche français venu en été 2017 en prêt, avant de signer définitivement. Arrivé à Marseille lors de l’été 2017 en provenance d’Aston Villa sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Jordan Amavi avait l’étiquette reluisante de la bonne affaire. La presse française et les spécialistes le considèrent comme un latéral prometteur, comme une belle pioche pour le club de Marseille. Cependant, lors de sa première saison, le joueur a connu des débuts difficiles en première partie avec moins de titularisations et de temps de jeu. Il finira finalement par s’affirmer comme le latéral indiscutable dans la hiérarchie de Rudi Garcia. Un moment d’apogée qui se conclut par une participation au parcours magique et incroyable de l’OM en 2018. L’OM se qualifie en effet pour la finale de la Ligue Europa avant de se faire battre face à l’Atlético Madrid (3-0) au Groupama Stadium. Côté championnat, les Phocéens terminent 4 ème et ne se qualifient donc pas pour la Champions League. Un objectif de début de saison. Cependant, la finale de l’Europa League éclipse cet échec en championnat.

Un premier bilan qui séduit la direction phocéenne et le coach de l’époque, Rudi Garcia. Ces derniers décident alors de garder celui qui a donné 6 passes décisives et marquer son premier but avec Marseille en Coupe de France. L’OM lève l’option d’achat de Jordan Amavi qui permet au joueur d’être lié au club du sud de la France jusqu’en 2021. La seconde saison sera mouvementée et moins bonne que la première. Entre critiques de la part des supporters et contres performances du français d’origine togolaise, le club ne sait en quoi s’en tenir. Le latéral n’a pas gardé la constance de sa première saison avec notamment 2

passes décisives. Ses statistiques bien pauvres et en déca des attentes. La saison se conclut avec une place de 5 ème en championnat mais surtout marquée par des crises entre les joueurs et les supporters. Une crise qui coûtera le départ de plusieurs joueurs et du coach.

Repartir sur de nouvelles bases avec un nouvel entraîneur

Lors de la saison 2019-2020, l’OM décide de se séparer de Rudi Garcia et engage dans la foulée le technicien portugais André Villas Boas. Le portugais autrefois considéré comme l’héritier de José Mourinho s’installe à la tête du club phocéen. Dès son arrivée, l’ancien coach de Chelsea et de Tottenham annonce qu’il compte sur le latéral gauche français. Malgré un début de saison mitigé et une concurrence accrue à son poste, Amavi réussit à garder le cap. Le joueur s’impose comme un cadre de l’équipe et pousse le club à la deuxième place en Ligue 1 Uber Eats avant l’apparition du nouveau coronavirus. La crise sanitaire et le confinement obligent la Fédération de Football Française à stopper définitivement le championnat de France.

Je suis très heureux de prolonger a l’Olympique de Marseille ! 4 ans de plus dans ce grand club !! Merci au président et au coach de me faire confiance. Merci à vous supporters pour la force que vous me donnez !! Allez l’OM !! 🤍💙 #TeamOM #JA18 pic.twitter.com/bAlrKwjLOj — Jordan Amavi (@JordanAmavi) May 7, 2021



Solide, vivace et offensif, Jordan Amavi garde le cap lors de la saison 2020-2021, en restant le latéral gauche indiscutable sous Villas Boas. Il inscrit même son troisième but sous les couleurs de l'OM en octobre dernier face aux Girondins de Bordeaux. Cependant, il se blesse à la cuisse gauche en décembre dernier avant de rechuter en février 2021 pour la même blessure. De retour sur les terrains en mai 2021 et ayant disputé 10 minutes avec l'OM sous l'ère de son nouveau coach Jorge Sampaoli.

Maintenant, Amavi qui était en instance de départ comme son coéquipier Florian Thauvin a reçu une offre de prolongation sous la demande de Sampaoli. Le joueur s'est empressé de l'accepter, lui qui a toujours fait de vieux os avec les blancs. Le joueur pourra rester au club jusqu'en 2025. Le franco-togolais âgé de 27 ans a désormais la confiance du coach. Il devra le lui rendre sur le terrain.