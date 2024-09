RCSA – OM (1-0) De Zerbi : « Quand on perd autant de duels on ne peut gagner ! »

Les olympiens se déplaçaient à la Maineau en clôture de cette 6ème journée de Ligue 1. Ils se sont inclinés sur le score de 1-0 et ont donc mis fin à leur sans faute à l’extérieur ce qui a quelque peu frustré le technicien lombard qui s’est exprimer au micro de DAZN après la fin de la rencontre :

» On a joué beaucoup de duels et on en a perdu 80%. On a mérité de perdre. On s’attendait a cette agressivité et on a perdu trop de duels, notamment aériens. Quand on perd autant de duels on ne peut gagner des matchs à ce niveau la « .

Le coach olympien s’est également exprimé sur la défaite du soir en conférence de presse d’après match : « Je ne sais pas si c’était notre pire match. J’ai confiance en mes joueurs. Bielsa disait qu’on apprend dans la défaite et je pense qu’on va beaucoup apprendre de celle-ci (…) Il faut quand on affronte des équipes agressives faire quelque chose de plus. On doit faire parler un peu plus notre physique. »

