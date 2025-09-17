REAL vs OM (2-1) : Arbitrage scandaleux, penalty… LE DEBRIEF AVEC DIMITRI PAYET (et pleins d’invités…)

Voici le replay du dernier débrief du match Real – OM tourné après la rencontre au Black Angus à la Valentine. Autour de nos journalistes, Jean Charles De Bono mais aussi Dimitri Payet ou encore Olivier Marchal et d’autres invités !

📝 Au programme :

1️⃣ Les 3 enseignements du match : Quels sont les points clés à retenir de cette confrontation ? Qui s’est démarqué ? Quels secteurs de jeu ont posé problème ?

2️⃣ Analyse à chaud : Man & Merguez – Les tops et les flops de la rencontre : qui a brillé ? Qui a déçu ? On passe tout au crible, sans filtre.

3️⃣ Votre débrief : vos thèmes, vos questions – Place à la communauté ! Partagez vos impressions, vos analyses et vos interrogations en direct. On réagit à vos commentaires !