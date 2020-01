Hèèè ma fouaaa, en quarts, tu veux quoi de plus ?



C’était pas terrible mais on aura oublié demain.



Il fallait gagner, c’est fait. On ne s’éternisera pas sur ce match abordé avec sérieux par les olympiens comme on pouvait s’y attendre.



La première mi-temps ne fût pas particulièrement excitante, mais ce n’était pas dégueulasse non plus. Si les strasbourgeois se retrouvaient bas, ils tentaient de sortir, il s’en fallait de peu qu’ils ouvrent le score à la 25e si Mandanda ne s’était pas interposé sur un tir à bout portant.



Radonjic, avait gâché deux opportunités, lancé deux fois par Lopez (1re) et magnifiquement par Kamara (22e).



Mais pour voir l’action du match, le but de l’année, il fallait attendre la 32e, où un Bouna Sarr stratosphérique chaloupait jusqu’à la surface, y pénétrait, et frappait du gauche de toutes ses forces. But splendide.



Juste avant la mi-temps, l’OM obtenait un pénalty que Payet transformait sans problème.



La deuxième mi-temps reprenait mal avec la réduction du score par les hommes de Laurey, sur une frappe repoussée par Mandanda (56e)



63e Radonjic butait encore sur le gardien après avoir pris la défense de vitesse. Derrière, c’est Max Lopez, meilleur que samedi, qui tentait de loin, mais sur le gardien.



Khaoui remplaçait Radonjic.

À la 80e, Ake remplaçait Lopez, Max essayait quelques siffets, non justifiés pour moi ce soir.



81e, grosse frappe strasbourgeoise qui passait à côté.



Sur l’action suivante on se faisait très peur, Mandanda repoussait une frappe mais le strasbourgeois qui reprenait et marquait était signalé hors-jeu.



85e Payet se faisait découper en pleine course. Rouge direct pour l’auteur de la faute. On tremblait pour Dim mais il se relevait.







Il y avait encore une grosse frappe marseillaise angle fermé, le gardien arrêtait.



Derrière, c’était quasiment la même côté strasbourgeois. Mandanda était là.



Strootman avait remplacé Rongier auparavant.



Mandanda allait en chercher une sous la barre, nous étions mini mode fort Chabrol mais ça tenait. Mieux que ça Kamara mettait le 3e.



Je dois avouer qu’en tain d’écrire, je n’ai pas vu ce but.



En route pour les quarts et rendez-vous à Bordeaux.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

@TBAudibert