OM – [OLYMPIENS] NE TRÉBUCHONS PAS SI TÔT SVP !!!

Voilà, vé… l’autre cinéma de Neymar nous aura un peu pourri les suites de cette formidable victoire à Paris contre le Qatar.



Son accusation fantaisiste de racisme à l’encontre d’Alvaro a pris tout l’espace de communication. Il est tout de même fou d’envisager que l’instruction a été ouverte par la Ligue, alors que Téléfoot n’a pas trouvé d’images attestant des propos que prête le brésilien à l’espagnol de l’OM, et que nous sommes censés en attendre d’autres de Bein, propriété du Qatar, chacun le sait, qui ne devraient amener rien de neuf en dehors d’interprétations tirées par les cheveux, par des spécialistes de la lecture sur les lèvres payés à prix d’or pour trouver absolument une formule donnant raison au joueur du Qatar. Ouf. La phrase est longue mais vous m’avez compris.



Au vrai, Neymar, qui ne prend que deux matchs ferme et un avec sursis après avoir multiplié les provocations, s’en tire très bien avec la commission de discipline, quand Amavi en prend trois ferme alors qu’il n’a fait que se défendre face à l’agression de Kurzawa (qui en prend six).



Neymar a compris, je le disais hier dans un tweet, que rien ne peut arriver de grave à la tête de gondole qu’il représente pour la Ligue 1. Il peut leur cracher à la figure (Di Maria pourrait le conseiller), s’essuyer les chaussures sur leur cul, ces messieurs de la Ligue ne broncheraient pas. Il le sait. Il va continuer ce jeu tant que personne ne lui dira stop. Observons désormais comment les protagonistes de cette affaire, particulièrement le brésilien et son club, qui sont les accusateurs, vont désormais essayer de sortir de cette situation par le haut. Retenons déjà que je n’ai pas lu que les insultes homophobes, pour lesquelles les images sont sans ambiguïté, feraient l’objet d’un examen. Incroyable, non ?

En tout cas, ce soir l’OM affrontera les Verts de St-Étienne dans un Vélodrome vide. Voilà qui fait mal au cœur. Il va de soi que nous ne pouvons attendre qu’une victoire qui bonifierait le succès acquis sur la pelouse de notre ennemi. Ce match en retard nous permettrait de prendre la première place seuls devant, mais il faudra pour cela passer sur le corps d’une équipe stéphanoise comptant comme nous deux victoires et qui prétend elle aussi jouer les premiers rôles, sous la baguette d’un Claude Puel qui a posé sa patte sur l’équipe. Ils doivent se dire que si nous avons profité des conditions actuelles, liées à ce COVID qui vide les stades, en battant Paris après des années de disette, ils peuvent très bien faire ça chez nous aussi et rompre enfin des années sans nous battre. « C’est la bonne… » pensent-ils sûrement. Et je n’arrive pas à totalement me persuader que les qualités de nos joueurs nous mettent à l’abri d’un revers. C’est pas que je ne fasse pas confiance, mais permettez que je me méfie.



Je dis cela d’autant plus que nous ne pourrons pas compter sur Amavi ni Benedetto dont les suspensions commenceront à courir aujourd’hui.

En tout cas, on a failli hier au soir assister à un nouveau revers qatari mais voilà qu’ils ont réussi à battre Metz in extremis 1-0, alors qu’ils se sont retrouvés à 9 à dix minutes de la fin, suite à l’expulsion de Diallo et la sortie sur blessure de Bernat.



Que le groupe marseillais, qui faisait tellement plaisir à voir dans le vestiaire à Paris après son match dimanche, ne trébuche pas si tôt à domicile, alors qu’ils a si bien réussi son double démarrage à l’extérieur.



Croisons les doigts pour que le bricolage auquel sera confronté Villas-Boas, qui passera peut-être par un 3-5-2, fonctionne sans encombre, et que les stéphanois repartent une nouvelle fois brocouilles de leur visite chez nous.

Allez l’OM.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

