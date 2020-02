OM – [OLYMPIENS] BORDEAUX, JE M’EN CAGUE !

Hèèè ma fouaaa, vous voulez que je vous dise ? Gagner à Bordeaux, au fond, je m’en cague.



Que personne ne se mette en tête que j’ai baissé les bras. Que je n’y crois plus, que je ne veux pas investir dans une vaine croyance. Non, je veux juste gagner le prochain match, qui se jouera à Bordeaux, mais il se jouerait à Dijon, je voudrais le gagner de la même façon. Il n’est pas sûr que j’ai toujours pensé ainsi.



Comme la plupart d’entre vous le savent, je suis d’une génération qui a vu la dernière victoire là-bas et qui n’avait pas trouvé ça extraordinaire. La blessure de Jeandupeux nous avait plus marqué. J’ai plus conservé le souvenir du suisse à terre, des images fugaces, le match n’était pas télévisé, que celui du but de la victoire.



J’ajouterais même, si l’OM l’emportait dimanche, que nous n’en rajoutions pas. Que nous fassions comme si de rien n’était. On a pris trois points, super, on maintient l’écart avec les poursuivants, on désigne comme au Débat Foot Marseille, le Man of ze Match, la Merguez… et basta.



Alors je sais bien que la plupart d’entre vous qui me lisez, adoreriez voir cette anomalie disparaître. Elle disparaitra un jour. Que vous serez en folie ce jour-là, que vous chambrerez les bordelais, que vous les trollerez par la suite chaque fois qu’ils repartiront du Vélodrome sans y avoir gagné. Car si nous ne l’avons pas emporté là-bas depuis plus de 40 ans, cela commence à faire un temps significatif qu’ils ne l’ont pas fait chez nous. Et il est possible que pour me marrer, je me mêle à vous. Mais dimanche, la victoire vaudra 3 points, rien d’autre.



Quoi qu’on en dise, ce qui doit nous intéresser dans les rencontres qui viennent, c’est le côté montée des marches, les challenges progressifs qui vont se présenter à nos olympiens. Bordeaux, St Étienne, Lyon en Coupe de France, avec la réception de Toulouse qui s’intercalera, presque une récréation, puis Lille. La saison peut basculer ou pas. Victoires ou défaites, rien ne serait hypothéqué, le sprint ne sera pas encore vraiment lancé.



Entre une victoire à Bordeaux et une victoire à Lyon en coupe et en championnat, si je dois choisir, je sacrifie Bordeaux… pas vous ?



La grande question qu’on pourrait poser aux bordelais est celle-ci : que deviendrez-vous le jour où nous l’emportons chez vous ? Je pense que vous tomberez dans la poubelle de l’histoire, vous vous tenez déjà tout au bord… nous vous y laisserons volontiers.



Mon rêve absolu pour ce week-end, je vous le balance. Victoire olympienne à Bordeaux avec un but de Max Lopez. Je n’ai pas goûté les quelques sifflets entendus à sa sortie contre Strasbourg. Je veux défendre ce jeune joueur comme l’a fait son entraineur. J’aime le football de ce petit. J’aurais tellement aimé l’avoir à mes côtés. Tu as le ballon, tu sais plus quoi faire, il est là. Tu dois te débarrasser du cuir, passe à Lopez, il va le recycler. Il y a un espace, aussi petit soit-il, tu t’y engages, il t’a vu, la balle arrive mais il se positionne pour te donner une solution si tu es bloqué. Bien sûr que j’attends plus de lui parce que je crois qu’il en est capable, pour percer la dernière ligne, s’infiltrer dans la surface, prendre des risques utiles, mais il a besoin dans le moment qu’il traverse de cette confiance sans laquelle personne ne crève jamais son plafond personnel.



Toutefois, même un but qui permettrait à l’OM de revenir vainqueur des girondins ne rapporterait que trois points. Et une toute petite ligne anecdotique dans la grande Histoire de l’OM.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

@TBAudibert