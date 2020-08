OM – [OLYMPIENS] CELA NE PEUT QUE S’AMÉLIORER…

Voilà, vé ! Trois points en déplacement pour le premier match de la saison, de la volonté de l’énergie… de quoi commencer la semaine avec enthousiasme.



Tout n’a pas été parfait pour les olympiens au cours de ce premier match, surtout en deuxième mi-temps où ils ont bu le bouillon la plupart du temps. Heureusement que l’intensité brestoise se terminait souvent par des maladresses bienvenues qui ont permis aux marseillais de rester devant à la marque.



Car le premier constat que nous pouvions porter reposait sur les belles qualités montrées par les joueurs de Dal’Oglio qui ne renoncèrent jamais, nous mettant sous la menace permanente d’un retour qui nous aurait particulièrement frustré.



Des spécialistes nous annonçaient une victoire large en raison de la hauteur des latéraux bretons qui laisse la place pour des contres dans leurs dos… Dieu merci, nos joueurs s’accrochèrent comme des guerriers jusqu’à la fin pour protéger leur avance constante. Parce que pour profiter des espaces, il faut déjà pouvoir disposer du ballon, or nous avons été écrasés en terme de possession par nos adversaires.



Les conditions d’entraînement et de préparation dues au Corona-Virus, les absences conséquentes qu’il entraînait, nous laissaient totalement dans l’inconnu et nos joueurs ont vendu chèrement leur peau malgré toutes leurs imperfections du moment.



L’équipe n’a pas perdu le caractère qui avait fait sa force la saison dernière.



Comme nous l’attendions, le retour de Thauvin constitue un apport de poids. Un, but, deux passes décisives, des capacités créatives, une belle implication défensive, notamment en première mi-temps, bravo Florian, continue !



Malgré les trois buts marqués, nous avons la confirmation que l’animation offensive, surtout dans la conclusion, sera crispante si Benedetto ne parvient pas à peser plus sur les évènements, même si, hier, c’est lui qui transmet à Thauvin avant sa spéciale réussie qui a lancé le match des olympiens.



Nous ne sommes certains que d’une chose, ce matin. Nous ne pouvons que nous améliorer, et au vu de la rencontre à Brest, les joueurs sont décidés à faire la saison qu’on est en droit d’attendre d’eux, malgré un actionnaire incapable de donner les moyens à son entraîneur de renforcer le groupe. Cela nous aurait fait du bien de pouvoir aligner quelques jujubes pour prendre Caïo Henrique parti à Monaco, parce que Nagatomo ne peut guère se voir qualifier de renfort. Mais espérons une bonne surprise.



Bref, gardons juste à l’esprit que ça commence bien, et que les joueurs d’AVB ont maintenant quelques jours devant eux pour préparer le match à Paris, lequel nous permettra d’entrevoir comment nous nous présenterons en LDC.



Hâte d’y être. Non pas que j’espère un résultat, mais je suis curieux de relever les progrès de notre équipe.



Ça fait quand même drôle de se dire qu’on va passer notre saison devant l’écran, sans aller au stade…



Il est un peu tôt pour tracer des perspectives sur les autres équipes du championnat, alors que celui-ci ne fait que commencer.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

@TBAudibert