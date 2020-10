OM – [OLYMPIENS] C’EST DÉJÀ FINI !!!

Voilà vé, tu la voulais la Ligue des Champions ? Hè bè jouez là mes petits.



C’est quoi ce match de cadets ? On a joué contre une équipe qui vaut entre la 5e et la 10e place de notre championnat. On leur a laissé la possibilité de nous faire courir, de se procurer des occasions.



Nous attendions de l’intensité, nous avons été dans une gestion médiocre, sans pressing. On a laissé venir, on a reculé, et ce qui devait arriver arriva. Et c’est déjà fini dans cette compétition pour l’OM.



Villas-Boas venait de changer sa ligne d’attaque, mais il faut croire que le problème ne venait pas de là. Quand tu joues avec le feu et que tu manques d’expérience dans cette compétition, quand tu te montres dans l’impossibilité de gagner, tu dois t’appliquer à ne pas perdre. Et dans le money-time, souvent tu te fais planter.



Alors on va fracasser Benedetto, joueur qui ne nous laisse plus d’espoirs de retrouver ce niveau de jeu qui en avait fait un des meilleurs attaquants d’Amérique du Sud. Et Pipa le mérite. Une occasion comme celle qu’il a obtenue, dans un match comme ça, t’as juste pas le droit, c’est faute professionnelle.

Alors, je ne développerai pas plus parce que je n’ai pu voir tout le match que je suis arrivé à suivre seulement par séquences sur Periscope. Je ne dirai rien sur chaque joueur. J’ai l’impression que le milieu a manqué d’autorité et de maîtrise. C’est le problème de toute l’équipe d’ailleurs.



Quelle était la stratégie ? On peut s’interroger sur les consignes du coach portugais ce soir.

Qu’a-t-il demandé à ses joueurs ? Que comptait-il tirer de cette composition qui laissait de côté les recrues. Strootman n’aurait-il pas amené plus d’envie de combattre ? De se montrer moins timoré.



Ça fait mal au cœur de voir Valbuena, 36 ans, qui joue en face et se montre meilleur que nos meilleurs joueurs.

Nous avons une équipe qui a montré trop peu de personnalité. Ce soir, elle ne méritait rien. Elle risque de se retrouver Fanny comme il y a quelques années mais c’est pas grave. On prend les sous de la LDC et peut-être même qu’on ne la retrouvera pas la saison prochaine.



On perd contre une équipe moyenne. C’est cela le pire… quelle tristesse !



Pas d’autre billet demain matin.

Ciao mesdames et messieurs.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

