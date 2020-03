OM – [OLYMPIENS] C’ÉTAIT TROP CALME !

Hèèè ma fouaa, nous nous retrouverons ce soir au Vélodrome pour pousser notre équipe dans sa course en tête dans le vrai championnat de Ligue 1. Nous espérons creuser l’écart à la clôture de cette journée.



Il n’y a que cet aspect du match qui nous motive pour la plupart d’entre nous. J’ajouterai volontiers que la perspective d’enfoncer Amiens dans sa chronique d’une descente annoncée n’est pas fait pour me déplaire. Ils m’ont gonflé. Ce genre d’amateurs qui font le match de leur vie contre nous pour se faire ensuite fouetter les fesses par tous les autres, ils ont beau être gentils dans le nord, basta. Va manger les pizzas en bois de chez Domino, Amiens ! J’aime ta cathédrale, plus grande que feu (mouahahaha) Notre Dame de Paris, tes hortillonnages, ton joli quartier St Leu tout en bas, si accueillant et propice à la fête. Mais ciao, va voir ailleurs si nous y sommes.



On me répondra facilement que voilà une chose qu’on pourrait reprocher à bien d’autres clubs. Je suis d’accord. Mais les plus faibles doivent disparaître, c’est la loi de la nature. Ils te piquent, tu les écrases et tu passes à autres chose.



Sakaï sera peut-être rétabli, ce qui permettrait à Bouna Sarr, notre futur capitaine, de monter d’un cran. Vous l’avez entendu celle-là dans la bouche de Villas-Boas ! Ça fait peur hein ?



Quel est donc le projet pour la saison prochaine ? Je crains que la saison ne se termine sans nous livrer de réponse claire. Villas-Boas a encore affiché son incertitude, on le comprend, McCourt, pas plus qu’Eyraud ne sont encore venus nous éclairer. Question de timing a sorti en guise d’excuse à deux balles le coach portugais, il faut s’empresser de reconnaître qu’il n’y est lui-même pour rien.



On trouvait jusqu’à hier au soir que c’était un peu trop calme. C’est vrai, j’imagine qu’on se grattait la tête dans les rédac pour trouver un angle attractif sur l’OM ces derniers temps.



Et comme un fait exprès, voilà que nous apprenions que l’UEFA aurait déféré l’OM, coupable de ne pas avoir respecté son engagement, devant l’un de ses comités bidules.



Ils nous cassent les couilles les gens de l’UEFA.



Qui peut encore croire aujourd’hui que cette instance incarne la plus profonde probité ? L’OM a dépensé depuis l’arrivée de McCourt des sommes infimes en rapport ce qu’on a autorisé à d’autres. A qui voudrait-on faire croire que les investissements qataris dans la coquille vide Paris St Germain ne relèvent pas du dopage financier ?



Et pourquoi devrait-on sanctionner avant qu’il n’ait pu bouger celui qui n’a mis qu’une somme relativement modeste au bout du compte ?



Je ne peux pas le croire, ou bien nous serions de nouveau devant un beau scandale. Des spécialistes nous expliquent que si le cas du club olympien venait sur la table, il ne serait accompagné d’aucune sanction à la sortie. Je veux bien le croire, mais nous devrons ouvrir l’œil. Nous allons commencer à baliser parce que les jugements ne sont jamais vraiment normaux, cohérents, et encore moins indulgents quand il s’agit de l’OM. Et quelles conséquences par la suite sur le comportement de l’équipe ? Surveillez Aulas, vous allez voir ce qu’il va envoyer et comment il va remuer la vase.



Le président Eyraud, lui, se trouvait en Angleterre. Il ne fait aucun déplacement (reconnaissons qu’on s’en fout complet) pour soutenir son équipe, mais nous pouvons nous demander ce que diantre il foutait à Tottenham un soir de coupe d’Europe. Et surtout, quel message cherchait-t-il à envoyer, et à qui, lorsqu’il filmait ce moment pour le basculer sur ses réseaux sociaux. Se trouvait-il avec Aldridge ? A-t-on commencé à dealer des joueurs de l’effectif actuel ? Pris quelques touches en vue d’achats prochains ? Ou mieux encore, a-t-on commencé un processus de vente du club ?



Les questions seront sans réponse pendant quelque temps encore.



Bref, nous ne nous sommes jamais autant posés de questions alors que tout se passe plutôt bien sportivement. C’était si calme.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

