OM – [OLYMPIENS] FAITES SONNER L’ARTILLERIE !!!

Voilà, vé ! L’OM aura ce soir une nouvelle chance de se relancer au Vélodrome, son stade vidé par les circonstances sanitaires, dans lequel il n’a toujours pas gagné cette saison.



C’est qu’il ne faudrait pas que l’échec à domicile devienne une habitude.



Si nous avons admis des circonstances atténuantes à la défaite face aux Verts, mais aussi au nul bien payé face au Losc, une nouvelle contre-performance ne passerait pas. Il y a d’abord, même s’il faut le respecter, la modestie de l’adversaire, mais aussi, un temps de récupération suffisant depuis dimanche pour recharger les batteries et remettre les têtes à l’endroit.



C’est donc avec beaucoup de curiosité que nous observerons si pointent quelques progrès dans la circulation du ballon, celle-ci fait gravement défaut depuis le premier match à Brest. Et dans le prolongement de cet axe de vue, nous attendrons un meilleur soin à la construction du jeu d’attaque, avec en conclusion des buts qui ne soient pas que le fruit de coups de pied arrêtés.



La médiocrité de son effectif offensif est clairement désigné par Villas-Boas avec le recrutement du petit Luiz Henrique, dont on nous dit qu’il devrait être suivi par celui d’un autre attaquant brésilien.



Le coach portugais cherche la profondeur, quelqu’un capable de s’engager dans un espace et d’en prendre possession avec autorité, qui bouge la défense adverse. Le fait est qu’il ne dispose pas de cet élément aujourd’hui, d’où cette expression offensive laborieuse à laquelle il nous devient pénible d’assister.



Il ne devrait pas y avoir de surprise au coup d’envoi sur la composition. Nagatomo devrait avoir une nouvelle chance de prendre ses marques. Je me refuse à condamner sa responsabilité sur le but d’Araujo dimanche dernier et ses difficultés derrière. Une progression de sa part est capitale car le coach ne pourra pas aligner Sarr encore trop court dans la récupération de sa blessure.



On surveillera aussi le rendement du milieu de terrain dont les prestations n’ont guère convaincu depuis le lancement de la saison. Que ce soit Rongier ou Sanson, les deux chargés d’approvisionner devant, aucun n’a individuellement trouvé encore sa pleine expression et il devient dans ce cas plus difficile aux attaquants de se montrer.



En vérité, il est temps de retrouver une pleine cohésion, d’aller ardemment de l’avant et faire sonner l’artillerie. Ça tombe bien, Metz est berceau initial de l’artillerie, cette arme militaire sans laquelle on ne peut gagner les guerres. Je le sais d’autant plus que j’ai fait mon service militaire dans cette arme… à l’Ecole d’Application de l’Artillerie de Draguignan, où j’appris cette chanson inoubliable et remplie d’élégance sur laquelle je vous laisse :



Quand l’artilleur de Metz

Arrive en garnison

Toutes les filles de Metz

Se foutent le doigt dans l’fion

Pour préparer l’chemin

À l’artilleur malin

Qui leur mettra demain

Sa pine dans le vagin…



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

