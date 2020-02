OM – [OLYMPIENS] GRANDEUR ET DÉCADENCE…

Hèèè ma fouaaa, on enchaine ce soir à St Étienne, dans ce fameux chaudron qui fît les grands soirs de la télé au milieu des années 70, quand les Verts portèrent tout le football français sur leurs épaules.;



Je n’ai pas peur de le dire, et d’ailleurs je l’ai déjà écrit, nous avions le poster de l’équipe stéphanoise dans nos chambres, nous les petits marseillais, parce que c’était une belle équipe, courageuse et généreuse. Mais pour autant, nous ne sommes pas devenus supporters de ce club, il n’y a jamais eu de place que pour l’OM dans notre cœur.



Dans les années 90, c’est ensuite l’OM qui a pris en charge le football français pour l’amener encore plus haut, préparer la conquête de la Coupe du Monde 98. Ce trophée mondial suprême n’aurait sans doute pas été accessible pour l’Équipe de France sans les conquêtes de l’OM de Tapie, notamment la Coupe de 93, Deschamps le soulignait dès le soir de la finale, sur TF1, alors qu’il n’avait pas encore pris sa douche.



Alors, ces Verts, dans quel état et quelles dispositions allons-nous les trouver ? Je n’ai pas de doute sur leur volonté farouche de nous taper chez eux devant les caméras de Canal Plus, alors qu’ils ont été battus samedi dernier à Metz. Et malgré leur classement à la 15e place, 9 points au-dessus de la zone de relégation, il y a fort à parier, et Marcel Dib l’affirmait dans le dernier Débat Foot Marseille de lundi, que Claude Puel, le coach stéphanois, va nous organiser une très belle réception. Et Cèlou connaît très bien cet homme et son caractère puisqu’il a évolué 8 ans à ses côtés.



Nous sommes obligés de constater que nous ne sommes pas au mieux et que si les stéphanois nous analysent, ils pointeront en premier nos carences offensives et les limites de notre construction à partir des 30 derniers mètres. Le coach devrait donc tenter à son tour, comme à su le faire Bordeaux dimanche, de nous rentrer à fond dans la gueule, de mettre de la vitesse, pour nous faire reculer et nous déséquilibrer. Notre défense apparaît solide, dieu merci, mais nous ne l’avons pas encore vu soumise à une grosse pression. Nous sommes curieux d’observer ce soir ce qu’il en sera.



Les rennais, hier au soir, se sont inclinés à Lille, ce qui permet aux hommes de Galtier de se rapprocher à 6 points de nous. Il serait donc bienvenu de revenir avec les trois points, mais vu les dispositions des joueurs de Villas-Boas, revenir avec le point du nul ne serait pas une mauvaise opération, et c’est le résultat auquel je m’attends, même si j’ai horreur de m’avancer en matière de foot.



En tout cas, victoire, nul ou défaite, profitons bien de cette saison car nous n’avons aucune idée de ce que sera la prochaine. Ceux qui prêtaient une oreille attentive à la conf’ de Payet auront bien senti que le malaise déjà mis sur la table par son coach est bien présent dans le vestiaire. Si le club n’a plus aucune ambition et vend ses meilleurs joueurs, il se posera la question de partir lui aussi. Nous pourrions nous retrouver dans une situation loufoque à la fin de la saison, finir sur le podium et qualifié pour la Ligue des Champions, finaliste ou vainqueur de la Coupe de France (je veux y croire), et une équipe entière à reconstruire avec relativement peu de moyens.



L’attelage Eyraud-McCourt y survivrait-il, et si oui, pour combien de temps ? L’américain est-il d’ores et déjà rentré dans une phase de retrait ? Qui peut l’affirmer ?



En fait, au regard de ce match opposant deux clubs historiques et prestigieux de notre championnat, avec ces ambitions appartenant désormais au passé du président marseillais et de son actionnaire, le seul titre qui me vienne pour l’habiller sera cette expression que vous avez trouvée en titre : grandeur et décadence.



Si tu regardes bien, ce match fait de la peine… remarque, tu me diras… c’est toute la Ligue 1 qui nous fait de la peine.

Allez l’OM



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

@TBAudibert



Hier au soir, c’était le retour du Talk d’Olympiens auquel j’ai eu plaisir à participer, n’hésitez pas à venir sur le replay. Attention, l’émission commence à 1h28, ça vous fera gagner du temps.