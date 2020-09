OM – [OLYMPIENS] IL FAUT PERSISTER…

Voilà vé, c’est rageant de se faire accrocher au Vélodrome, mais un Vélodrome vide est-il vraiment le Vélodrome ?



La saison dernière, Radonjic si je me souviens bien, avait sorti un coup de folie à la dernière minute… peut-être grâce aux supporters.



On s’en sort plutôt bien au regard des occasions que se sont procurés les lillois, par rapport à la prestation olympienne dans son ensemble, tellement laborieuse dans la conservation de balle, dans la vitesse et l’imprécision au moment des transitions. Le milieu et l’attaque semblaient coupés, positionnés trop loin l’un de l’autre. Les efforts individuels se coordonnaient mal face à la la puissance et la cohérence lilloise.



Ne voyez pas par contre d’un mauvais œil que je trouve que l’implication olympienne n’est pas à remettre en cause.



Ils ont joué hier au soir à l’énergie, faisant très vite le constat qu’ils auraient une soirée compliquée, ils n’ont pas refusé le combat, ils ont lutté, et Mandanda les a aidés à rester dans le match, ce qui était capital.

Alors, nous regardons le classement et nous voilà en 7e position ce matin, à trois points des premiers.



Rien n’est joué, nous savons que cette équipe peut faire mieux que ce qu’elle a montré hier. Il faut qu’elle redevienne plus hermétique et qu’elle se procure plus d’occasions, qu’elle reprenne confiance en ses moyens, on a bien vu que les joueurs se sentaient mieux après la frappe de Rongier sur le poteau. Les perturbations de la préparation liées au covid-19 peuvent expliquer un certain retard physique pour jouer tous les trois jours. L’OM a fait 3 matchs en 8 jours et a réussi sur ces trois matchs le résultat qui nous faisait tous rêver.



En parcourant les RS à la mi-temps, ou à la faveur d’un moment creux, j’étais agacé par certains commentaires négatifs par rapport aux olympiens.



Je pense qu’il convient de rester mesuré. Nous allons bénéficier d’une semaine pour récupérer et recadrer un certain nombre de choses, resserrer le bloc-équipe, mieux coordonner les lignes, réussir de plus grandes séquences de conservation, mieux ressortir en cas de pressing dynamique, les matchs face à St-Etienne et Lille, mais aussi Paris et Brest, ont fait apparaître que nous avions du mal à sortir de la pression.



Il faudra maintenant se rassurer face à Metz le week-end prochain, histoire de reprendre sa marche en avant et préparer le match face à Lyon qui arrivera vite.

Néanmoins, nous ne devons pas faire semblant d’ignorer que l’OM est sur un fil. Un nouvel échec face aux lorrains et nous commencerions à parler de crise, inévitablement.

Un joueur susceptible de renforcer l’attaque, ou plutôt de la compléter, est annoncé. Ce serait un jeune si on en croit Villas-Boas en conf’ de presse. Wait and see, Longoria va peut-être nous sortir quelque chose que personne n’avait vu. Mais il est clair que ce club ne peut être pleinement lui-même sans un buteur d’envergure qui inquiète l’adversaire et pèse sur lui.

En attendant, il faut persister, ça va venir.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

