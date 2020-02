OM – [OLYMPIENS] LABORIEUX !!!

Hèèè ma fouaaa, si on écoutait certains, c’était fingers in the noise (yes, english spoken) ce match contre la lanterne rouge.



J’avais exprimé ma méfiance dans le billet de ce matin, et le fait est que si l’ex-olympien Leya Iseka n’avait pas trouvé le poteau suite à une attaque où les attaquants de la ville rose étaient rentrés dans notre défense comme dans du beurre, nous aurions commencé la rencontre avec un petit handicap pas facile à rattraper. Il y eut même un beau moment de confusion quand une balle destinée à sortir, et couverte par un de nos défenseurs, se voyait reprise par un toulousain et centrée et envoyée au fond des filets de Mandanda… mais dieu merci, elle était finalement sortie et le but n’était pas validé, ni par l’arbitre, ni par la VAR.



Nous étions trop lents, avec des difficultés à trouver dans la profondeur. Nos centres, car nous avons essayé de passer par les côtés, se voyaient systématiquement contrés, et lorsque nous avions de récupérer des deuxièmes ballon, nous ne faisions jamais le bon choix, si bien qu’il fallut attendre la 45e minute pour voir le premier tir cadré, il était l’œuvre de Radonjic.



On se mettait à espérer une avalanche de but devant nous dans le Virage Sud.



Ça commençait à la 47e avec une frappe brossée du gauche par Alvaro qui retombait sur le haut du filet.



La libération arrivait à la 51e. Un centre d’Amavi détourné arrivait sur Sarr, celui-ci se recentrait à la recherche d’un angle de tir, il laissait finalement la balle à Payet qui enroulait une magnifique frappe du droit qui partait dans la lucarne.



Sans se mettre forcément en mode gestion, les joueurs olympiens ne parvenaient pas tout à fait à inscrire ce 2e but qui permettait de plier le match. Les minutes défilaient, c’était pas beau mais on tenait le match.



Vers la 71e, Sarr énorme aujourd’hui, se voyait balancé au milieu d’un raid. L’auteur de la faute prenait un carton jaune logique. Sur le coup-franç que Payet ne laissait pas à Khaoui (qui avait remplacé Radonjic), déposait le ballon sur la tête de Duje qui l’a remettait, Germain avait un poil de retard our la mettre au fond.



À la 75e, sur un contre mené par Payet, la balle arrivait sur Khaoui dont la frappe était stoppée par Reynet.



77e Lopez laissait sa place à Strootman, le virage Sud scandait le nom de Max. Il faut encourager ce jeune joueur qui n’est pas au mieux en ce moment.



Il nous manquait la parade de Mandanda. C’était pour la 80e. Un centre toulousain de la droite était repris de volée aux 6 mètres, El Fenomeno sortait un magnifique arrêt réflexe. Ouf !!!



83e, Payet partant tout seul en contre ratait son duel avec Reynet, il frappait à côté.



Les minutes défilaient, le score en restait là malgré une occasion pour Germain encore un peu court sur un dernier centre. Nouvelle victoire que personne n’avait prévu de vivre pas vraiment dans la douleur mais avec ce sentiment que ce fût laborieux.



Kamara, Sarr furent énormes. Alvaro et Payet pas loin derrière. On va regarder les autres, tranquilles. Le virage sud pouvait chantait la chanson de Mandanda alors qu’il venait les saluer. Magnifique. Et avant que je n’appuie sur l touche « publier », les Winners envoyaient la chanson « Jean-Michel Aulas »…



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

@TBAudibert