OM – [OLYMPIENS] L’OM MET UNE GROSSE CLAQUE AUX QATARO-PARISIENS

Voilà vé, exploit extraordinaire de l’Olympique de Marseille en terre ennemie. Au bout d’un match heurté, tendu, accroché, pourri parfois par des qataris impuissants à marquer le moindre but.



Le Finaliste de la Covid-Cup qui devait punir la bande à Payet et l’ensemble de ses supporters s’est pris la claque que nous attendions tous. Jouissance extrême après tellement d’années de souffrance à la fin du suspens. L’attente a été longue mais ce soir tout le peuple bleu et blanc vit une joie de grands soirs. 0-1 au bout du bout, mais un but valable refusé à l’OM. Beaucoup de jaunes, de rouges. Mais nous avions de hommes côté marseillais sur la pelouse, conduits par un homme exceptionnel : André Vilas-Boas.



1re minute En danger sur la 1re attaque. On laisse les parisiens s’approcher avec beaucoup de laxisme. Mandanda fait un arrêt-réflexe magnifique.

4e contre marseillais terminé par une frappe de Rongier captée en 2 temps par Rico.

6e Sakaï prend un carton absolument injustifié.

10e Carton pour Payet et Neymar alors que le brésilien est coupable d’un coup à retardement.



On laisse beaucoup le ballon aux qataris pendant le 1er quart d’heure. Quand il nous arrive de l’avoir, nous le perdons vite, incapables de supporter le pressing. Les parisiens pilonnent notre côté gauche.



On desserre l’étau, longue séquence de possession olympienne qui fait courir les qataris, improductive, se terminant par une ouverture longue manquée de Caleta-Car.



32e Long coup-franc de Payet vers Thauvin au 2e poteau qui met au fond, un but qui nous rappelle celui de Thierry Henry sur coup-franc de Zidane en Coupe du Monde 2006.



Qatar 0 – OM 1



37e Neymar se livre à un numéro d’hystérie dont il a le secret. Le jeu reprend Neymar s’échappe au milieu de 4 olympiens, Pape Gueye tacle proprement, Neymar s’écroule, l’arbitre siffle coup-franc et donne le jaune au marseillais. Scandale.



On finit la première période dans leur camp, avec une main qatarie non-retenue par l’arbitre, mais siffler eut été sévère. Les joueurs de Tuchel ont perdu le fil et commencent à s’énerver. Certes la possession était largement pour eux, et cela n’a rien de surprenant. Toute leurs attaques sont passées côté Amavi, heureusement sans conséquence.



Aucun changement des deux côtés à la reprise.



Les parisiens remettent le pied sur le ballon et du rythme dans la rencontre. Alvaro déséquilibre heureusement Di Maria en dehors de la surface, il prend un carton. Le coup-franc tiré par Neymar ne donne rien. Sur une contre-attaque menée par Thauvin, le marseillais est accroché par Bernât qui prend jaune.



56e Mandanda est l’auteur d’un nouveau sauvetage au pied sur une reprise de près suite à une attaque amorcée par Neymar.

57e Entrée de Benedetto à la place de Gueye.

58e Nouvelle parade d’Il Fenomeno sur une frappe angle fermée de Di Maria.

60e Jaune pour Lopez sur une faute grossière.

62e But de Di Maria…. non, hors-jeu au départ.



Nous n’arrivons pas à développer de jeu. Un corner est obtenu par Payet. Il ne donne rien mais les marseillais conservent le ballon, Thauvin frappe, Rico repousse mais Benedetto reprend victorieusement, l’arbitre annule pour hors-jeu inexistant. L’OM se fait voler une nouvelle fois et c’est scandaleux que la VAR ne signale rien à l’arbitre du centre. Vol pur et simple. Au contraire, l’arbitre siffle tout aux qataris.



67e Strootman remplace Lopez dont je n’ai pas trop compris le rôle ce soir. Il a perdu des ballons sous le pressing mais à sa décharge, il n’a pas joué depuis longtemps.

69e Neymar est court à la réception d’un centre de Sarabia, la balle file en six-mètres…. ouf !

70e Benedetto prend un carton bête en envoyant un ballon en touche alors qu’il avait été signalé hors-jeu.

71e Entrée de Paredes à la place de Veratti, il est l’auteur d’un mauvais geste d’entrée sur Payet.

73e Payet est une nouvelle fois ciblé, par Di Maria cette fois… qui prend jaune.

76e Germain remplace Thauvin qui commençait à fatiguer. Payet laisse également sa place à Radonjic.

78e Faute contestable sur Neymar… cela ne donne rien.



Ça devient étouffant. On tient mais c’est sur un fil…



Les vagues qataries se brisent sur la défense marseillaise.



L’arbitre donne 6 minutes de temps additionnel, un scandale.



Ça part en couilles sur la fin, encore des jaunes, des rouges, mais ça tient. Putain, ça tient !!! Érection……



Mandanda à été énorme et doit être placé au-dessus de tous. Mais bravo à tout le monde, mention pour Kamara, la défense centrale centrale aussi. Que c’est bon, mais que c’est bon !



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

