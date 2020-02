OM – [OLYMPIENS] L’OM PREND UN COUP DE JAUNE

Hèèè ma fouaaa, je restais méfiant dans mon billet du matin de l’animation terriblement huilée du père Gourcuff. J’avais raison.



C’est un 4-4-2 très difficile à bouger, des transitions rapides, des joueurs qui s’engagent à toute vitesse dans les couloirs. C’est solide derrière, ça travaille beaucoup au milieu du terrain, il convient de rester sans cesse sur ses gardes, ce qui explique sans doute le départ prudent des olympiens. Trop prudent ? On peut se poser la question.



Car après tout, c’est derrière l’ouverture du score par les nantais (34e) que nos joueurs ont décidé de se montrer plus tranchants, d’attaquer avec plus de conviction. On peut le regretter. Le responsable semblait être Amavi qui avait lâché son marquage, Limbombe le buteur nantais se retrouvant tout seul pour placer sa tête. C’était la 1re occasion du match, les gardiens n’avaient rien eu à faire.



Toutefois, il y a une justice, les olympiens ne tardaient pas à égaliser. Ça travaillait côté droit, Kamara, Sanson, Sarr, Bouba décalait Sanson qui enroulait une magnifique frappe enroulée du droit qui partait en banane dans la lucarne (39e). On avait pas eu le temps d’avoir peur.



Malheureusement, le même Sanson, seul entre le point de pénalty et les 6 mètres, foirait une reprise sur un bon centre qui aurait permis à son équipe de prendre l’avantage et de voir venir.



On espérait voir l’OM passer devant très vite en deuxième période, ce ne fut pas le cas.



À la 53e, Bamba sur le côté gauche expédiait une tir subtil, peut-être un centre, qui allait dans le petit filet gauche de Mandanda. Un nantais en position de hors-jeu avait-il touché le ballon, la VAR décidait que non. Nous étions de nouveau menés.



62e, Alvaro obtenait un bon coup-franc côté droit. Mais Payet envoyait une frppe fuyante qui n’était ni un tir ni un centre qui passait à côté.



À la 70e, Kamara et Rongier laissaient leur place à Strootman et Aké.



Les minutes défilaient, il ne se passait rien et c’était inquiétant.



À la 80e, Lopez entrait à la place de Germain.



C’était une soirée bizarre. On avait attendu Skoblar qui était annoncé pour donner le coup d’envoi, mais c’est Saïd du groupe IAM qui se livrait à l’exercice. On vit un bide gênant pour SAT un des MC de feu la Fonky Family dont on se demande ce qu’il est venu faire dans cette galère, personne ne voulant entrer dans le délire.



Malgré un Payet volontaire, un excellent Kamara, il fallait se résoudre à laisser les trois points aux hommes de Gourcuff qui n’ont pas volé leur victoire. Pire encore, Mandanda prenait un but casquette qui alourdissait le score.

Rien n’est remis en question mais il va falloir se montrer plus entreprenant et plus tranchant dans les matchs qui viennent.

L’OM a pris un coup de jaune.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

@TBAudibert