OM – [OLYMPIENS] L’OM REPREND LE LARGE…

Hèèè ma fouaaa, quelle sensation bizarre après cette victoire et malgré la satisfaction.



Tout d’abord, il est difficile d’être pleinement heureux quand on sait que nos supporters qui ont fait un long déplacement, chronophage, alors que beaucoup travaillent et font des sacrifices pour dégager du temps, n’ont pu assister à cette victoire.



Comment ne pas insulter et condamner ce soir les supporters de St Étienne qui sont avec leur ennemis lyonnais les supporters les plus cons du championnat de France ?



Ne faut-il pas être sacrément couillon, alors que ces derniers temps des déplacements avaient été interdits, pour saisir l’un des moments où les interdictions sont levées et attaquer des bus de supporters qui viennent pousser leur équipe vers la victoire ?



N’ayons pas peur des mots, les commandos minables qui ont caillassé les bus marseillais à un carrefour, à quelques encablures du stade, ont commis un crime contre l’esprit du football et contre le supportérisme. Car il faut s’attendre à ce que la règlementation reprenne son régime d’interdictions arbitraires.



Sur le match, je n’ai pas envie de m’étendre. On gagne grâce à un beau coup de patte de Dimitri Payet très en verve ce soir. L’OM a eu la maitrise pendant une grande partie de la rencontre sans se créer beaucoup d’occasions encore une fois.



En face, il faut bien le reconnaitre, ce ne fût guère dangereux. Un tir de Diony après une perte de balle de Radonjic, et Mandanda réussissait encore une belle parade, la frappe croisée était cadrée. Il y avait eu cette tentative de lob de Khazri qui avait a peine inquiété Mandanda.



L’OM a continué de gérer en deuxième mi-temps face à une équipe stéphanoise qui a un niveau affligeant.

Ces conos de supporters stéphanois, je pense à ceux qui s’étaient cagoulés pour mener leur embuscade imbécile, s’excitent pour une équipe de PH qui ne nous a guère posé de problèmes. Je les attendais bien meilleurs pour ma part.



L’OM a plié le match à la 85e, subtile passe de Payet pour Sanson qui talonne pour Radonjic, lequel ajuste Ruffier d’un tir croisé du gauche petit filet, imparable.



On recreuse l’écart avec les poursuivants. Six points avec les rennais, neuf avec les lillois, les lyonnais nous laissent encore deux points, ils ne reviendront plus. Tout va bien sportivement, mais sans faire la fine bouche, je trouve qu’on a battu une équipe bidon.



Bref, on est au large.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

@TBAudibert