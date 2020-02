OM – [OLYMPIENS] L’OM SE RÉVOLTE CHEZ LES CH’TIS…

Hèèè ma fouaaa, cet OM à du cœur, de la moelle, de la folie, de la force.Énorme performance marseillaise en terre lilloise, magnifique quel pied !



C’était parti très fort puisque dès la 3e minute de jeu, Mandanda devait faire un très bel arrêt à l’horizontale pour sortir le ballon. Cela n’empêcha pas les marseillais de s’installer quelques minutes dans le camp lillois, malheureusement cela ne durait pas.



En effet, les lillois nous confisquaient le ballon. À la 22e, la possession lilloise était créditée à 62%, nous ne dépassions pas le centre.



À la 15e, Mandanda intervenait de nouveau sur une frappe sous la transversale de Rémy, ouf.



Juste derrière, suite à une belle relance de Caleta-Car, Amavi s’enfonçait dans le camp lillois pour transmettre à Sanson qui nous donnait à Sarr sur la droite lequel lui rendait le ballon, mais l’ex montpelliérain foirait complètement sa frappe, impardonnable.



Nous subissions sans plier. Le danger se rapprochait à la 28e avec une frappe en pivôt spontanée d’Osimhen qui passait à côté.



Comme je le notais à la mi-temps atteinte sur le score de 0-0, nous montrions de belles choses sur le plan défensif et des sorties de balles (dans le dernier quart d’heure), c’était cohérent par rapport aux moyens du bord. On espérait tenir en deuxième mi-temps, mais pas plus.



Nos craintes de perdre le match se précisaient à la 56e avec le but lillois d’Osimhen suite à un bel appel entre le deux centraux, Alvaro n’ayant pu mettre hors-jeu le passeur, Ikone.



Cette deuxième mi-temps fut complètement folle à partir de là.



Pénalty accordé à l’OM suite à une faute sur Sarr, pas évidente sur ce que j’ai vu. Rongier, pourquoi lui si maladroit et pas un autre… et forcément il le rate. On croit que c’est foutu, mais Germain va chercher un modèle de tête au premier poteau suite à un corner qu’avait obtenu Aké, un lillois sur sa ligne ne peut l’empêcher d’entrer dans les cages.



Encore plus fou, Germain, encore décalé à droite par Aké, réussit un modèle de centre au premier poteau où surgit Dario Benedetto qui marque le deuxième but du pied droit.



Nous n’avons plus vu Lille par la suite. Les joueurs de Galtier ont pris un coup au moral juste après avoir cru plier le match, but refusé pour un hors-jeu au départ.



Nous avons vu ce soir une capacité de réaction que nous n’avions pas observé depuis longtemps.



J’appelais dans mon billet de ce matin à la rébellion, c’était même mon titre, je l’espérais mais je m’attendais à nous voir perdre ce match. C’est fantastique !



L’écart avec nos poursuivants met l’OM sur le podium et à cette deuxième place presque à coup sûr sauf retournement de la dynamique, mais cette équipe est sérieuse et travailleuse. Je ne vois pas comment cela pourrait arriver désormais. Villas-Boas avait ciblé ce match à Lille pour accrocher cette Ligue des Champions qu’il avait lui même érigée en objectif.



Tous les joueurs sont à féliciter, y compris les entrants et particulièrement Aké, mais Kamara me semble au-dessus, et il n’est pas possible de laisser Mandanda de côté même s’il eut bien moins à s’employer en deuxième mi-temps.



Qu’elle était belle cette révolte chez les ch’tis.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

@TBAudibert