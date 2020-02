OM – [OLYMPIENS] MERCI STEVE POUR CE POINT !

Hèèè ma fouaaa, ce ne sera pas encore pour cette fois mais on se contentera de prendre un point après une rencontre qu’on aurait tout aussi bien pu perdre.



L’OM s’est fait confisquer le ballon en première mi-temps. Nous avons été pris dans l’engagement, dans l’intensité, dans la précision, la maîtrise, le timing. Tactiquement Sousa a gagné la bataille de la première manche au milieu du terrain, mais pas seulement, ses joueurs nous ont mis sur le reculoir dans toutes les zones. Avec 37% de possession, il est toujours possible de gagner un match, à condition de poser de temps en temps des problèmes à l’adversaire. Les marseillais n’ont jamais su le faire. À la 10e minute de jeu, sur un centre de Sanson au premier poteau, Benedetto était trop court, voici la seule action notable ressemblant à du football que nous ayons eu l’occasion de voir. Il fût particulièrement pénible de subir et de sentir, au fur et à mesure que le temps avançait, l’imminence d’une ouverture du score des bordelais, et nous avions raison d’être craintif, les bordelais marquaient sur corner juste avant la pause, il me semblait sur le 1er ralenti qu’il y avait la possibilité d’un bras… ce que le VAR confirmait. Annulation logique du but mais il fallait changer quelque chose à la mi-temps.



La deuxième période voyait la possession se rééquilibrer un peu, cela n’empêchait pas Basic d’envoyer un bolide sur la transversale de Mandanda. Il fallait attendre la rentrée de Radonjic en remplacement de Sakaï, j’aurais sorti Benedetto pour ma part pour y mettre Payet en pointe, ce qui fût fait après quand Germain remplaçait Benedetto, Radonjic disais-je, s’illustrait sur une passe en profondeur de Payet par un tir angle fermé sur lequel Costil était présent. Le même Costil sortait encore en corner une nouvelle frappe du serbe.



Mandanda sur la fin, comme son alter ego, en sortait encore lui aussi une belle.



L’arbitre donnait six minutes d’arrêt de jeu pendant lesquelles Sarr frappait de toutes ses forces aux 20 mètres, Costil relâchait mais personne ne pouvait reprendre.



Les bordelais qui avaient beaucoup donné étaient cuits, mais nous ne savions pas en profiter.



Le point pris comptera sûrement à la fin. Cela fait particulièrement ragé de laisser deux points parce que Bordeaux est allé au-delà de ses possibilités avant de se faire soulever par tout le monde sur les prochains matchs, vous avez vu Angers aujourd’hui ?



Bref, rendez-vous à St Étienne, où il faudra faire beaucoup, beaucoup mieux, les rennais se rapprochent.



Il va falloir que Benedetto se pose des questions. Même dans le jeu, là où parfois il reste intéressant au-delà de son mutisme, là ce soir, ce fut la merguez du match. Merci encore une fois à Mandanda.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

TBAudibert