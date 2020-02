OM – [OLYMPIENS] NE PAS FAIRE LES COMIQUES !

Hèèè ma fouaaa, au moment où je commence ce billet, il n’est pas encore minuit dans l’avant dernière nuit qui précède la pleine lune. Je suis sensible au phénomène, je sens que je ne vais pas dormir mais ne dites rien à ma femme qui m’attend de bonne heure pour du ménage dans la maison ce matin. Je ne devrais pas être frais.



Le vendredi soir je couche dans la maisonnette au fond du jardin, parce qu’en rentrant fatigué d’une longue semaine de tournée pour le boulot, je ronfle trop fort. Alors, comme je peux faire ce que je veux, je vous écris. Franchement, c’est pas beau ça ?



Encore une drôle de journée que cette veille de match, hier.



Bon, la conf’, tranquille, rien de particulier à signaler. La nouveauté fût le refus d’accès à la salle de presse à un membre du journal l’Équipe.



Quelle mouche a piqué Eyraud, ce comique ? Qu’y avait-il dans ce torchon le matin qui puisse justifier cette entrave à la liberté de la presse. Je n’ai rien vu. Je ne peux pas être taxé d’indulgence avec la presse ennemie, moi qui n’ai de cesse de demander aux supporters marseillais de ne plus suivre aucun média parisien. Pour autant, voir Eyraud se livrer soudainement à ce genre de pratique, lui auquel j’ai souvent reproché d’accorder des interviews à ce torchon, me fait sourire et grincer. Depuis le temps qu’on lui dit qu’il faut pas leur parler, tout d’un coup il les vire. C’est tellement tentant quand on a échoué de partout, de faire une piqûre de censure, certes inopérante, parce que ce n’est jamais comme ça que tu pourras prétendre à faire taire ce genre de presse sans scrupule.



Et Aulas, non ? Le président à succès de l’antiquité qui n’est plus que dans des exercices de communication totalement folkloriques, a cherché à nous chatouiller. On est deuxièmes alors qu’il se trouve désormais dans une position qui ne devrait pas lui permettre de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, alors il maronne, cette truffe, ce comique.



Pour parler un peu de ballon, je ne me laisserai pas aller à penser que c’est un match facile qui nous attend cet après-midi.



Les toulousains ne pourront être battus que si l’OM les respecte. Le deuxième contre la lanterne rouge…. combien de fois a-t-on vu dans ce genre de situation, le modeste l’emporter sur le monstre ? Mèfi, même si on devrait gagner. La victoire des olympiens à St Étienne fait des jaloux, on ne sait pas si elle a d’ores et déjà enlevé la fatigue dont se plaignaient les olympiens.



Surtout ne pas trébucher contre ce modeste obstacle toulousain, ce serait trop bête que diminue l’écart entre l’OM et ses poursuivants. Lyon va à Paris, ce qui occasionne la possibilité de mettre l’équipe de Jean-Michel le suranné à 16 points.



Exit Dario Benedetto, guère en forme en ce moment. Il sera laissé au repos, je suis curieux de savoir comment et par qui il sera remplacé. Pour le reste, je fais totale confiance à Villas-Boas pour décider s’il garde ou non Germain seul en pointe. Ce sera le dernier match avant le quart-de finale de Coupe, il faut tenir.



Bon, sinon, en début de soirée, j’ai passé un excellent moment à l’Antidote où j’ai vu Jean-Jacques Fiorito en one man show. On s’est régalés malgré une certaine raideur de débutant. Ses punchlines fonctionnent bien. Ce journaliste de La Provence a souvent réussi à mettre de l’humour dans ses papiers, il ne m’étonne pas de le voir dans cet exercice particulier de la scène directe, même si je l’attendais plutôt sur du roman. Bref, allez le voir, on s’amuse beaucoup à ses récits sur Marseille, sa cité d’origine, un HLM flottant, ou Sarah Schultz, son premier béguin, une allemande..



Tout ce qu’on demande aux olympiens demain, c’est de ne pas recommencer à faire les comiques et de gagner leur match. Fiorito, lui, a le droit de continuer, on lui souhaite bon vent pour cette nouvelle carrière.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

@TBAudibert