OM – [OLYMPIENS] OLÉ PIPA !

Hèèè ma fouaaa, ce billet n’aura pas à mes yeux la même valeur qu’à l’habitude.



J’ai certes vu le match mais pas dans les conditions habituelles.



Parti à 18h de Nîmes où m’avait conduit le boulot, je suis tombé dans le poète qu’est l’autoroute de Marseille lorsque s’y déroule un grave incident. Nous avons appris qu’il s’agissait d’un assassinat mais je n’en sais pas plus au moment où j’écris. Résultat, j’ai mis plus de 4 heures pour arriver chez moi, quasiment trois heures pour faire les 20 derniers kilomètres, excusez du peu.



Heureusement que MyCanal m’a permis de voir ce qu’il se passait mais pas avec toute l’attention que j’aurais voulu.



Vous comprendrez donc que je ne peux pas vraiment appuyer mes commentaires, je n’ai pas pris de note, je n’ai même pas pu écrire dans ma tête comme je peux le faire quand j’ai l’esprit tranquille.



Tout ce que je peux dire, c’est que je me souviens avoir écrit ce matin que nous aurions un œil particulier sur Benedetto particulièrement invisible samedi dernier contre Nantes. C’était sa soirée, il n’y a rien à rajouter. S’il a les ballons, il met au fond.



De beaux mouvements sur les deux premiers buts, à la baguette, un Kamara encore impeccable, et Payet magnifique sur sa passe décisive pour le deuxième but.



Nous devrons nous souvenir que les nîmois nous ont bousculé comme nous nous y attendions.



Ils étaient mal partis les olympiens. Carrément enfoncés sur l’ouverture du score par les nîmois qui étaient au nombre de cinq dans la notre surface de réparation. Je notais à ce moment-là que c’est une chose que nous ne faisons pas assez.



Il y eut cette égalisation rapide avec la magnifique passe en profondeur sur Sarr qui remettait au centre dans la course de Pipa. Le match fut très vite renversé. Kamara pour Payet, petite passe toute en toucher par-dessus et Benedetto, de la même façon qui lobe Bernardoni tranquille.



Mandanda nous a ressorti ces parades qui nous ont fait tellement de bien dans les moments où ça devenait chaud avant le but du hat trick de notre avant-centre argentin.



Tout le monde a été bon, il faut féliciter le groupe en entier. Ils ont bien préparé ce match, sans refuser le défi physique qu’ont essayé d’imposer nos adverses du soir.



Je ne parlerai pas plus que ça du jeu. Pris par la conduite, je n’ai pas eu le loisir d’enregistrer les positionnements des joueurs, ni d’observer les mouvements.



Félicitations aux nîmois auxquels nous souhaitons de s’en sortir.



Nous sommes dans une position confortable après avoir repris notre avance. Attendons de voir ce que produiront les rennais et lillois ce week-end.



Olé Pipa… ce sera le mot de la fin, et le titre de ce billet.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

Thierry B Audibert





