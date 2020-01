OM – [OLYMPIENS] PAS DE SAUCISSE SVP…

Hèèè ma fouaaa, que ceux qui n’aiment pas les matchs couperets lèvent le doigt.



Nous avons la chance ce soir de recevoir Strasbourg pour un 1/8e de finale de Coupe de France. S’il y en en a qui préfèrent se le regarder tranquille à la maison, alors que le club a mis les places à des prix très modestes… c’est leur problème. Bien entendu, j’exclus tous ceux qui habitent loin, ceux qui sont contraints par des horaires, qui ne peuvent se libérer d’obligations professionnelles pour un match en semaine. Personnellement, je suis souvent en déplacement en semaine, et cela tombe très bien que je rentre pour celle-ci tous les soirs à la maison. Mais j’estime que Marseille et sa proche région peut largement fournir un nombre suffisant de supporters allant bien au-delà des 20-25000 annoncés ce soir.



Nous sommes donc revenus frustrés chez nous samedi soir après ce nul angevin obtenu sur notre terrain. C’est une chance que ce nouveau match intervienne aussi vite pour effacer la perte de ces deux points. Mais nous risquons par contre d’assister à un match aussi fermé, avec des strasbourgeois qui protégeront becs et ongles l’accès à leur cage, en attendant de pousser une contre-attaque éclair, sobre, efficace. Ce sera donc l’occasion de mesurer si le retour des suspendus contre Angers : Kamara, Payet, Sarr, s’avèrera suffisant pour reprendre une route victorieuse, expliquant le relatif échec de samedi.



De la même façon, nous scruterons la véritable motivation des olympiens pour passer un tour supplémentaire les rapprochant de la rencontre ultime de la compétition. N’ayant jamais pris les deux premiers matchs à la légère, il m’étonnerait fort de ne pas les voir conquérants ce soir. Il faudra marquer le plus vite possible, et éviter comme l’année dernière de se faire rejoindre et dépasser comme nous l’avions vu contre ce même adversaire, en Coupe de la Ligue.



L’autre bonne raison de se qualifier en se mettant le plus vite possible à l’abri, s’explique par le prochain match de championnat qui verra nos olympiens se rendre à Bordeaux, où comme chacun le sait, nous n’avons plus gagné depuis plus de 40 ans, et compte-tenu de notre classement, pourquoi ne pas nourrir quelques espoirs pour que cette année les choses changent enfin. Ce ne serait pas bon de jouer les prolongations.



Il nous faudra battre les hommes de Thierry Laurey, lequel selon Villas-Boas a changé de système, passant du 4-2-3-1 dans lequel ils avaient évolué en octobre dernier sur notre pelouse, à un 4-4-2 qui leur a fait gagner en efficacité. Si nous avions emporté ce match, j’ai le souvenir que ce fût difficile. Nous avions ouvert la marque par Kamara, mais les strasbourgeois auraient pu égaliser s’ils avaient mieux jouer certains coups. C’est dans les dernières minutes que Strootman avait assuré la victoire sur un pénalty.



Nous attendons un match sérieux avec une grande concentration et beaucoup d’engagement. Faisons très vite comprendre aux alsaciens que ce match n’est pas pour eux.



Surtout, pas de saucisse…



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

@TBAudibert