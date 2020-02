OM – [OLYMPIENS] QUESTIONS CE MATIN, RÉPONSES CE SOIR…

Hèèè ma fouaaa, j’affirme qu’on est tranquilles. Vous vous inquiétez, vous ? Pas moi !



Je dis pas que cette Coupe de France ne m’intéresse pas, j’y tiens autant que vous. Pourr avoir vu l’OM en ramener 4 sur le Vieux-Port, je la veux moi aussi… mais il s’agit d’un match pour une qualification en demi-finale, il y aura encore deux matchs avant de la gagner. Donc, je voudrais passer, mais derrière la route sera longue. Si Lyon nous sort, ce ne sera pas dramatique, mais j’espère que nos joueurs vont nous faire plaisir et qu’ils mettront dehors l’équipe de l’insupportable mister Aulas dans son propre stade. Ce serait jouissif.



Alors, avec quel état d’esprit l’OM est-il monté à Lyon ? Villas-Boas a encore fait part de son envie d’aller au bout de cette coupe en conf’ de presse, son effectif se trouve-t-il sur la même longueur d’onde ? Nous saurons ce soir.



À ceux qui cherchent à se rassurer avec le fait que Garcia ne l’emporte jamais contre un gros depuis quelques années, j’ai rappelé que le seul match de ce type qu’il ait gagné, c’était en Coupe contre… Lyon. Mais on peut aussi apporter le correctif suivant, l’OM a souvent remporté un match couperet face aux lyonnais.



Tout peut se passer et c’est tant mieux. On peut aussi se poser la question de savoir, si l’OM devait longuement résister, jusqu’où les lyonnais sont-ils prêts à aller, alors qu’ils auront à cœur de ne plus perdre de terrain sur leurs devanciers en championnat, ils recevront Strasbourg ce week-end, et par la suite ce sera la Ligue des Champions. Pour Lyon, la rencontre de ce soir est-elle si capitale ? Je suis très curieux de le savoir.



Il y a beaucoup d’inconnues à observer dans ce match. Kamara sera-t-il aussi bon derrière dans la charnière qu’il partagera avec Alvaro qu’au milieu où il rayonne ? Sakaï qui se trouve dans un temps faible de sa saison se mettra-t-il à la hauteur de l’événement, sur le côté gauche ? Strootman se laissera-t-il dépasser au milieu si le rythme s’élève ? Rongier a-t-il suffisamment récupéré ? Germain retrouvera-t-il un peu d’efficacité là-haut ? Qui sera choisi pour tenir le côté droit ? Payet peut-il encore ressortir un de ces coups de patte auquel il nous habitue en ce moment ? Des réponses à ces questions dérivent un certain nombre de possibilités favorables ou non pour l’OM.



Il y a une autre grande inconnue. Je suis sûr que vous l’attendiez, ce sera la qualité de l’arbitrage. Il y a souvent un fait de jeu regrettable en notre défaveur dans une rencontre face à Lyon, on peut prier pour que nous n’en soyons pas victimes une nouvelle fois, mais on peut toujours se rassurer en se disant que désormais la VAR, si elle est bien utilisée, pourra toujours corriger une mauvaise interprétation du trio arbitral.



Bref, vous l’avez compris, j’ai pris soin dans ce billet de n’étaler aucune certitude gratuite concernant cette rencontre qui va nous passionner. Rien d’autre à faire que se poser les bonnes questions ce matin, en attendant les réponses, ce soir.



Allez l’OM !



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

@TBAudibert