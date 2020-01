OM – [OLYMPIENS] RESTER MOBILISÉS…

Hèèè ma fouaaa, ce match nul annonce-t-il quoi que ce soit de négatif ? Je veux penser que non.



Autant vous l’avouer tout de suite, je suis rentré fort tard de l’anniversaire de la fille d’une amie où j’ai filé juste après le match, je ne compte pas être long, j’ai sommeil.



Ainsi que je le disais dans mon billet à chaud (vous trouverez un lien vers lui tout en bas de celui-ci), le nul ne me surprend pas compte-tenu des aptitudes défensives bien connues de l’équipe angevine quand elle vient chez nous.



J’ai lu les déclarations de Villas-Boas après le match, je partage l’ensemble de ses propos.



Les olympiens cohérents, n’ont pas arrêté de chercher la faille, il n’y a rien à leur reprocher. Ils se sont dépensés, mais le 4-5-1 de Stéphane Moulin n’a rien lâché. Du bon job et une grande détermination conjuguée à un peu de vice, avec un certain art pour mettre des coups ou se rouler par terre afin de gagner du temps et amadouer l’arbitre.



Ce qu’il faudrait pour basculer du côté d’une bonne équipe qui domine son sujet, qui met du tranchant dans ses actions, le voici à mon avis.



D’abord, il est compliqué de marquer des buts sans avant-centre en forme. Et le nôtre, Dario Benedetto, marque très sérieusement le pas. Il n’est peut-être pas approvisionné comme il le devrait, c’est un problème de qualité de centre. Il faut voir du côté des joueurs de couloir, avec possibilité que les carences dans ce domaine, viennent des défenseurs comme des ailiers.



Il faut régler la machine et améliorer la précision dans les centres, mais Benedetto peut améliorer son placement aussi.



Derrière lui, on peut faire le constat de l’inefficacité offensive du milieu, surtout Sanson-Rongier, essentiellement. Ils se dépensent beaucoup, mais ce n’est pas suffisant. Ils ne marquent pas assez alors qu’ils ont des opportunités. Ça passe tout près mais ça ne se fait pas. Il serait temps pour eux de planter un peu.



Les retours de Payet et plus tard, Thauvin, pourraient améliorer l’ordinaire dans cette équipe très bientôt mais ce n’est pas pour tout de suite.



Il n’empêche, Il faut aussi plus de mouvement, plus de technique, plus de vivacité, de la puissance, voilà ce qu’il nous manque encore et contrarie nos plans. Notre carence offensive peut-elle trouver des voies d’amélioration dans de brefs délais ? Je réponds positivement.



Que chacun reste mobilisé, cela finira par passer, mais nous n’avons pas fini de transpirer pour ce podium, malgré l’avance que nous avons.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert