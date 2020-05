OM – [OLYMPIENS] VOUS VOULEZ DES NEWS ?

Hèèè ma fouaaa, bonjour à tous ceux qui braquent leur regard amical sur cette page.



J’avais voulu écrire un billet presqu’en passant, histoire de voir si je savais encore pondre un texte qui se tient. À part quelques mails, trois ou quatre textos, des statuts facebook ou des tweets, je n’ai plus tapoté sur le clavier depuis l’an pèbre. Ça ne me manquait pas jusqu’ici, occupé que j’étais à observer ce qu’il se passait autour de nous pendant cette période incroyable, irréelle et j’ose le penser irrationnelle, que nous n’avons pas fini de traverser.



Je m’efforçais aussi de bien occuper mon temps que le virus, puisque pour l’instant je ne parle que de lui, a mis à notre disposition.



Ah si… j’ai quand même fait deux billets, dont je suis fier. Sur Michel Hidalgo et Pape Diouf, j’allais les oublier. Pour le premier du reste, ceux qui l’ont lu se souviennent peut-être que j’y mentionnais le nom d’un ami de Michel Hidalgo, Nicolas Philibert, qui l’a suivi jusqu’à son dernier souffle. Il faisait partie ensuite des cinq personnes, avec la compagne de l’ex-sélectionneur des bleus, qui ont pu accompagner le cercueil jusqu’à sa dernière demeure. Cinq personnes… cinq… pour Michel Hidalgo… ça fait mal au coeur, les injustices de ce virus qui nous a aussi privé de Pape Diouf.



Après être tombé par hasard sur mon billet, ce monsieur m’a contacté pour me remercier des choses très justes (ce sont ses mots) sur son ami que j’avais écrites.

Voilà, satisfaction personnelle.



Le texte d’aujourd’hui était calé depuis le milieu d’après-midi, hier, et bim, sont tombées les nouvelles que vous connaissez en fin de soirée qui m’obligent à reprendre un peu ce qui était prévu. Pas grand chose finalement.



Vous voulez encore des news ?



Je n’en ai pas, vous me prenez pour un mytho de twitter ou quoi ?



Comme vous, je lis et j’écoute tout ce qu’il se dit et s’écrit.



Ce que j’en pense ?



Pas grand chose, vous êtes bien avancés.



Je n’ai pas l’intention de participer activement à tout le verbiage puéril et inutile que déclenche une vente possible, imminente ou non. J’exprimerai par contre deux ou trois choses simples.



À ce jour, et malgré leur rencontre d’hier, il semble que Villas-Boas n’ait aucune garantie sur les moyens dont il disposera à l’intersaison. Je ne veux me fixer que sur ce seul horizon. Pire, il y a fort à parier qu’il va quitter le club comme il l’avait annoncé en cas de départ de Zubi. J’ai décidé de lui faire entièrement confiance. S’il reste, c’est qu’il a jugé que ça valait le coup, j’y crois vraiment pas. Dans ce cas, je reprends un abo en me servant de l’avoir qui me sera octroyé pour la fin de saison tronquée. Hors de question que je laisse la moindre poignée d’euros à Eyraud.



Si AVB décide d’abandonner l’aventure olympienne, je le comprendrai, et je ne me réabonne pas tant que ce président reste en place, et je demande un remboursement immédiat, je vois pas pourquoi on nous ferait attendre 18 mois comme on nous le propose. Ce qu’il restait sur mon abonnement à l’Opéra de Marseille m’a été remboursé au fur et à mesure des annulations, bravo la Ville de Marseille, j’entends qu’il en soit de même avec l’OM.



Pour moi, nous sommes presque dans les mêmes conditions que lors des derniers instants de MLD. McCourt ne peut apparemment plus assumer ce club. Il n’a rien pu en tirer non plus en terme de bizness, on le sait depuis un moment. Il doit juste récupérer ses billes s’il le peut et basta. Hors de question pour ma part qu’il s’attarde pour tenter une plus-value sur le dos de qui que ce soit. Tu reprends ta mise, Franky, et ciao bambino.



Je ne reprendrai pas mon abonnement tant que Jacques-Henri Eyraud en sera le président.

Au cas où la piste Al-Waleed se vérifierait, si elle est improbable, c’est celle qui nous ferait bander, voici comment je la regarderais : un saoudien, comment arbitrer ça au fond de ma conscience, entre le supporter fada et le citoyen attaché à un certain nombre de valeurs éthiques et morales… ?



Crainte que l’enthousiasme du supporter ne l’emporte. On va tous se faire une sorte de tambouille personnelle.



L’idée que ce ne serait pas l’Arabie Saoudite qui se rendrait acquéreuse, mais l’un de ses ressortissants jugé plutôt moderniste… m’arrange un peu. Même en imaginant que c’est sous l’autorisation de Ben Salmane qu’il ferait cet achat, et même en pensant que ce serait pour servir les intérêts de ce pays contre l’ennemi qatari. En effet, ces derniers, depuis des années nous brisent les amendons, alors à ´ment donné, ma foi…



Dans un deuxième temps, si l’acquisition de l’OM devait se faire, qu’on ne donne pas, comme ce fût le cas à Paris, un grand coup de balai sur l’histoire du club, style « avant nous, il n’y avait rien ». Personne d’entre nous n’a envie de voir l’institution piétinée.



Dans un troisième temps, surtout qu’on ne recrute pas des joueurs surpayés. Ils veulent venir ou pas, mais on ne les contraint pas par le chéquier. De ce côté-là, j’ai la faiblesse de croire que des joueurs viendraient plus volontiers chez nous que là-haut, dans cette ville qui n’a plus aucun feeling avec le football depuis la mort du Stade Français.



Mais j’arrête-là. Voyez comment moi aussi je me mets à imaginer des choses.



Non, stop !!!



Surtout qu’on ne sait absolument pas s’il y a le moindre bout de début de négo. On ne fait qu’extrapoler à partir de deux éléments dont rien ne dit qu’ils puissent se rejoindre et s’associer pour constituer du factuel. McCourt doit vendre car la situation financière de l’OM est pourrave, même si mine de rien, grâce au confinement, le club a fait de belles économies de salaire. Et Al Waleed a les moyens de s’offrir le club et se dégagerait quelques belles perspectives médiatiques et financières s’il passait à l’action.



La saison prochaine pourrait s’avérer surréaliste.

Mais vivement qu’on ne puisse vraiment ne reparler que de football, après le départ de JHE que nous devons tous nous faire un devoir de réclamer sans rien lâcher.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

@TBAudibert