[Olympiens][Article] (B)rest à la maison supporters

Me voilà sur un nouveau média pour moi et merci à l’équipe @OlympiensFCM de m’accueillir et afin de marquer mon arrivée (qui est un non-évènement en soi, je vous l’accorde), j’ai décidé de vous livrer en vrac mes réflexions sur la saison débutante et le foot français en général… Enfin français, je devrais plutôt dire Qatari, mais j’y reviendrais.



C’est le Oaï !



Expression chère à notre région qui signifie que c’est le gros bordel. De mémoire de supporteurs, je crois que je n’ai jamais vécu un début de saison aussi décousu et impossible à suivre. Entre les uns qui jouaient une ligue des champions au rabais, les autres qui se préparaient mais qui ne pouvaient pas jouer des matches amicaux pour cause de Covid, la LFP imperturbable en bonne fille de joie qu’elle est, a réussi à proposer à son nouveau client, Mediapro(xénete) l’organisation de la première journée dans le flou le plus total. Media qui, rappelons le a eu environ deux ans pour se préparer à diffuser et qui conclue ses premiers accords de diffusions quelques semaines seulement avant le début du championnat.



Donc là, les cas de Covid se suivent en cascade au sein de tous les clubs hexagonaux, mais il n’y a rien…ça joue ! enfin presque…sur les dix matches de la première journée de PSG Ligue 1 Uber Eats, sept ont pu avoir lieu et trois n’ont pas eu lieu. OM/Saint Etienne étant le seul match annulé à cause du Covid. Vous y comprenez quelque chose vous ? moi non plus.







La PSG LIGUE 1 Ubert Eats



Permettez-moi de donner une première opinion. Mais on en fait quoi de l’équité sportive ? Déjà que certains concourent avec un budget équivalent au PIB du Luxembourg (inutile de vérifier, évidemment j’exagère) si en plus, on permet au club de la capitale Qatari de reporter un match sous prétexte qu’ils ont perdu une finale contre un club qui les dominé dans tous les compartiments du jeu, on va où ? Comme je l’ai lu à plusieurs reprises : pourquoi ne demandons-nous pas au PSG de faire son propre calendrier et aux autres, les pauvres, de s’adapter ?



D’autant qu’entre le Lens/PSG prévu ce week-end et la finale, une semaine complète s’est écoulée. La raison n’est donc pas physique. Certains vous expliqueront que le format Final 8 de la Ligue des Champions a été éprouvant et qu’il a forcé les joueurs à vivre loin de chez eux et loin de leurs proches. J’entends cet argument, mais il n’est absolument pas recevable. Je rappelle à toutes fins utiles que la saison s’est arrêté en Mars pour reprendre en Juillet. Je crois que dans toute leur carrière, les enfants de joueurs n’auront jamais autant vu leurs papas de footballeurs.







La densité physique me rétorquera-t-on ? Oui, habituellement c’est un match tous les trois ou quatre jours avec des trêves internationales tous les deux mois. Dois-je rappeler que tous les joueurs du PSG sont internationaux ? Là le rythme était le même que d’habitude avec un gros plus : pas de déplacements. Car au-delà des matches, ce qui pompent le plus (qui a dit Stéphane Guy ?) d’énergie, ce sont les déplacements.



Il est évident que pour les autres clubs, c’est injuste et je n’en dirais pas plus. J’ai assez souillé mon article en parlant de ce non club de football.



Et nous dans tout ça ?



Bon et nous dans tout ça ? Notre club s’apprête à démarrer sa saison dimanche soir à Brest. Bretons qui sont revenus avec une valise de leur déplacement Nîmois. Impossible de savoir où en sont nos joueurs. Entre ceux qui ont eu le Covid, ceux qui ne l’ont pas eu ou qui ne le savent pas et sont passés au travers des tests. Ceux qui n’ont pas le droit de jouer ce match, on ne sait pas vraiment pour quelles raisons. Je ne sais pas vous, mais moi je n’y comprends plus rien. Et je vous avoue que le besoin de jouer et de proposer du contenu au nouveau diffuseur passe au-dessus de toute autre prérogative. Finalement ce virus est dangereux pour une tranche de la population dont très peu de joueurs font partie. Quels risques réels prend la LFP ? On peut vraiment s’interroger sur ce sujet, en débattre et trancher en adoptant des règles claires…et justes, si on était dans une ligue normale.



Côté jeu, nous devrons donc nous passer de Dimitri Payet, notre maitre à jouer. Nous n’avons toujours pas d’attaquant pour aider Dario Benedetto et toujours pas d’arrière gauche pour suppléer à une absence de Jordan Amavi, voir de le mettre en concurrence. Ce qui parait être tout de même la base pour un club qui va jouer sur plusieurs tableaux.







Bien que notre entraineur ne vienne d’affirmer en conférence de presse que nous ne jouions pas le titre cette saison, on peut penser qu’en interne le discours est différent et que bien entendu lorsqu’il prépare un match, c’est pour le gagner.



Nous devrons également nous passer de notre meilleur arme hors terrain, à savoir nos supporters. En effet, le préfet du Finistère a décidé d’interdire de déplacement les supporters phocéens. Sans doute sous prétexte que leur grande violence des années précédentes au stade Francis Le Blé (dont on manque terriblement) a provoqué tellement d’incident. D’ailleurs la rivalité entre Marseillais et Brestois et si connue que nous comprenons parfaitement cette décision.



Comprenons-nous bien ! Dans ce pays fabuleux qu’est le Qatar…euh la France, pardon, on autorise donc des supporters parisiens à parader avec leur maillot sur le vieux port sous prétexte que c’est liberticide (ce qui est vrai), ce qui provoque des émissions spéciales, monopolise des tas d’envoyés spéciaux, des moyens colossaux en production, mais la liberté des marseillais à encourager leur club, on s’assoie dessus dans l’indifférence générale ? On leur interdit même de se promener aux abords du stade de 8h à minuit sous peine d’amende. On marche sur la tête. Mais après on va dire que nous sommes des paranos.



Donc à la fin de ce match, ne comptez pas sur moi pour tirer des conclusions tant la préparation tronquée et le besoin pour les joueurs de retrouver un enchainement de match afin de retrouver un rythme élevé est indispensable. Pour l’instant, je ne nous vois pas compétitif, mais l’an passé non plus, je ne nous voyais pas compétitif…pourvu que j’ai raison comme l’an passé.





Tacle Glacé