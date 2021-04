La Supercherie

Ça faisait bien longtemps, chers lecteurs et lectrices que je ne m’étais plus exprimé à travers l’un de mes articles. Pas vraiment de sujet qui me parlait, pas d’inspiration, la crise de l’OM qui me tétanisait tel le chevreuil pris dans les phares du 4×4 Range Rover du militant écolo habitant la banlieue nord est de Châteauroux, sans parler de ma vie professionnelle qui a quelque peu changé…Enfin je ne vais pas vous raconter ma vie, tout le monde s’en fiche.

Alors que j’étais tranquillement emmitouflé dans ma léthargie printanière attendant impatiemment l’été, voilà le sanglier Florentino Perez qui sort du bois et qui lâche une bombe. Dis comme ça, on pourrait croire que je décris Pumba, le phacochère du Roi Lion, mais en fait c’est Pumba du Real qui n’a rien d’un roi.

Donc Florentino, disais-je, en concertation avec ses copains anglais et italiens décide de créer sa Super League. Alors ne nous y trompons pas, il ne s’agit aucunement dans cet article de taper sur la Super League pour encenser l’UEFA. Il suffit de regarder la réforme pondue par l’institution pour s’apercevoir que les présidents de clubs en sécession et l’UEFA poursuivent le même but : Toujours plus d’argent.

◾️ La formule actuelle de la Ligue des champions

◾️ La formule de la Ligue des champions 2024

◾️ Le projet de #SuperLeague Les détails du projet de Super Ligue https://t.co/nIfxX8O0F4 pic.twitter.com/aarmBeaz9J — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 19, 2021

Et si nous prenions la DeLorean de Doc Brown pour se remémorer certains faits qui vont prendre tout leur sens aujourd’hui et vont éclairer un peu plus notre lanterne.

Souvenons-nous…Zidane, Figo, Backam, Ronaldo, (les vrais disent les puristes) et naissait l’ère des galactiques du Real Madrid dans les années 2000 sous la présidence de…je vous le donne en mille…Florentino Perez. L’idée simple – oserais-je simpliste – selon laquelle en achetant à prix d’or, les meilleurs joueurs de la planète réunis sous un même maillot, produiraient le plus beau football du monde et rafleraient tout sur leur passage. Mouvement qui a initié l’inflation des salaires et des transferts dans le football. On croit souvent que le PSG version Qatar est le coupable, non, il n’est pas le seul. Le PSG n’a cherché qu’à rattraper son retard en un minimum de temps, il a donc accentué le mouvement.

Et 20 ans plus tard, il nous ressert la même soupe. On garde les meilleurs clubs et on leur fait faire 786 854 matches dans la saison et bla bla bla. Et surtout on génère de l’argent parce que moi Florentino, le Covid m’a bien mis en galère pour payer les échéances de mon club vu que je vis au-dessus de mes moyens.

Je me demandais si la prochaine étape était Galactik football ?! pic.twitter.com/u5JsJqorf7 — Tacle Glacé ⚽️⚪️Ⓜ️ (@Ludo_Vic83) April 19, 2021

Ok admettons qu’il ait raison. Mais à quel moment cette course au toujours plus va s’arrêter ? Donc quoi ? Un joueur a qui on donne 200 000/Semaine va courir plus vite, plus longtemps et réussir tous ses gestes techniques si on lui donne 300 000 ?

Et c’est quoi la suite quand on a atteint les limites physiques humaines ? On leur greffe des jambes de robots ? Des Valves cardiaques de guépard ? Non, allons plus loin : Légalisons le dopage organisé et médicalisé. Et clonons Zidane, Messi et Ronaldo (le faux). Jusqu’où allons-nous aller Florentino ?

Et quand tu auras eu tes 5 milliards, il t’en faudra 10. Parce que pour jouer tous ces matches, il va-t’en falloir plus des joueurs dopés.

Continuons le raisonnement par l’absurde. C’est quoi la logique capitaliste du truc ? Non, parce que pour générer autant d’argent, à un moment donné, il faut un pigeon qui paye. Et là, en l’occurrence un seul pigeon ça ne suffit pas. Il va en falloir des milliards de pigeons. Donc vous, nous, moi…Mais, comme pour la cigarette, quel est le prix plafond pour consommer du foot ?

Non Florentino, tu as les neurones qui ont grillé et tous tes petits copains, pareillement.

Quant aux instances officielles, je ne vais pas revenir sur toutes les affaires qui ont mis à mal leur sérieux et leur intégrité ces dernières années, mais les remplaçants de Platini, Blatter et Valcke ne sont que leurs disciples. Ne nous y trompons pas, ils ne valent pas mieux. C’est juste que ces messieurs en costumes ne sont pas assez partageurs et que pour faire vivre les mastodontes que sont devenus la FIFA et l’UEFA, on ne peut pas tout redistribuer et en mettre de côté au passage…On ne sait jamais de quoi les lendemains seront faits.

La palme de l’hypocrite en chef revient quand même à notre ami Nasser « Gé Gombren ba » al-khelaïfi qui déclare aujourd’hui :

Nasser Al Khelaifi après les derniers événements « PSG a la ferme conviction que le foot est un sport pour tous. Il faut rappeler qu'en tant que club de football, nous sommes une famille et une communauté, dont le cœur est constitué de nos supporters.Nous devons nous en souvenir» — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) April 20, 2021

Le PSG du Qatar qui prône le football populaire…Je vous jure je buvais à ce moment-là, j’ai failli m’étouffer tellement c’est énorme. Comme disait le grand poète italien Rocco Sifredi : Chérie, plus c’est gros, plus ça passe !

Le gars a mis des places visiteurs en vente à plus de 100€ pour être parqué comme des bestiaux dans un ¼ de virage sans aucune assurance voire le « spectacle » pour lequel tu avais vendu un rein.

Enfin venons en aux joueurs et entraineurs qui commencent tout doucement à s’exprimer…ou pas. C’est compliqué pour eux de scier la branche de l’arbre sur laquelle ils sont assis. Si vraiment il fallait crever la bulle inflationniste du football, il faudrait commencer par revenir à des niveaux de salaires décents…mais ne rêvez pas ce n’est pas près d’arriver.

En définitive, on sait tous que cette histoire de Super League est uniquement un moyen de pression des clubs pour peser sur l’UEFA à mieux partager le pactole des droits TV sur la prochaine période et soyez surs que les pigeons resteront toujours les mêmes et que ceux qui s’engraisseront ne changeront pas.

Finalement le monde d’après sera pire que celui d’avant…j’en ai bien peur ! Je pourrais passer trois paragraphes à vous énumérer les solutions qui permettraient aux gamins de regarder un match de foot en entier. Mais ça demanderait une remise en question de Florentino, chose que ces gens là ne savent pas faire.