OM – [OLYMPIENS] OM, PRENDS GARD(E) À TOI

Hèèè ma fouaaa, on remet ça aux Costières aujourd’hui, six jours après cette défaite au vélodrome qui nous a frustrés sans nous mettre à l’envers.



Mais ce soir, mèfi.



Nous le disions sur le plateau du FC Marseille pour l’émission de débriefing du lundi. Si les choses devaient mal tourner à Nîmes, une nouvelle fois, nous nous mettrions en mode inquiétation (néologisme maladroit mais plein de charme de Villas-Boas en début de saison).



Il est temps de réagir et de retrouver cet hermétisme sur lequel le groupe a su construire cette position enviable qui est la sienne aujourd’hui. Il est certain qu’une nouvelle contre-performance, suivie d’une victoire de nos poursuivants dans cette journée, mettrait l’OM dans une très inconfortable période de doutes.



Il n’y aura donc pas d’autre choix que d’arracher la peau des crocodiles. Ce sera d’autant plus difficile que nos adversaires du jour se sont plutôt refait en partie la cerise, ils ont même failli arracher un point chez l’un de nos principaux concurrents. Ils auront à cœur de poursuivre leur lutte pour sortir de la zone de relégation, ils nous attendent.



Nous le disons depuis longtemps, Villas-Boas l’a vite remarqué, Kamara l’a réaffirmé en conférence de presse : « Tous nos adversaires veulent nous tuer ». Nos joueurs sont d’autant plus prévenus qu’ils furent ridicules dans ce stade en début de saison dernière (défaite 3-1).



S’il faut de nouveau préserver l’accès à nos cages, il est impératif de retrouver aussi certaines capacités offensives, surtout de l’efficacité.



Ainsi, les regards seront de nouveau portés sur Dario Benedetto totalement absent contre Nantes, à la conclusion comme dans le jeu auquel il apportait quelque chose de consistant il n’y a pas si longtemps. Mais nous aurons encore des attentes envers le duo Rongier-Sanson qui n’exploite pas suffisamment les opportunités qu’il lui arrive de se créer. Si Rongier avait la bonne idée de relever son rendement et de transformer en but une de ses frappes, alors nous ne serions pas loin d’être exaucés dans notre voeu de ramener trois points de nos voisins du sud. Nous serions alors dans cette position relaxante qui consiste à regarder nos adversaires en sirotant une liqueur sur notre canapé (pour moi c’est un fauteuil Stressless avec pouf adapté pour une excellente position ergonomique).



Un petit paragraphe sur Payet dont je n’ai pas aimé entendre et lire qu’il n’avait pas manifesté d’envie contre Nantes. Il est beaucoup plus juste de dire que le dispositif nantais avait tellement empêché son expression, lui qui revenait de blessure, qu’il a semblé se décourager parfois. L’envie, il l’avait, nous le verrons peut-être meilleur ce soir, il est tellement important dans la création.



Rennes et Lille se déplaceront à Toulouse et Nantes. Il est certain que les joueurs de la ville rose qui enchaînent les « tôles » avec une belle régularité depuis pas mal de temps ne nous permettent pas d’envisager qu’ils accrochent les rennais… Mais sait-on jamais, il arrive que de longues séries prennent fin tôt ou tard. Nous examinerons surtout avec beaucoup d’intérêt le comportement des nantais qui nous ont fait la misère l’autre jour. Nous les incitons à consolider face aux lillois, l’adversaire que nous craignons le plus, les trois points obtenus sans les voler sur notre pelouse.



L’équipe qui commencera le match devrait être la même que samedi dernier, elle a une revanche à prendre. Sakaï ne peut toujours pas reprendre. Thauvin qui vient juste de rejoindre ses camarades à l’entraînement, encore moins. Le banc se trouve affaibli en raison de la suspension de Strootman.



Bref, suspens garanti ce soir à quelques centaines de mètres des arènes nîmoises, écrin des plus grands toreros, sur les chaudes terres gardoises. Un peu comme Carmen, enfin, pas tout à fait, nous avons envie de chanter à nos joueurs : l’OM, prends Gard(e) à toi.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

@TBAudibert