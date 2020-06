OM – [OLYMPIENS] VIVEMENT LA SEMAINE PROCHAINE…

Oh fatche de, qué week-end !



On était là un peu éteints, encore à chasser dans les corps et les esprits les zones ramollies par le confinement.



Nous nous motivions pour supporter cette longue trêve sans match de l’OM.



C’était la reprise à la Commanderie, mais la perspective peu réjouissante que nous ne pourrions pas nous retrouver en masse pour le premier match au Vélodrome nous chagrinait.



On avait pris acte du refus de McCourt de remettre au pot, malgré de vagues promesses de le faire un peu quand même, en fonction du vent, du nombre de fois qu’il mettrait le pied gauche avant le pied droit quand il va de sa salle à manger à sa chambre à coucher.



Et puis Mourad Boudjellal a débarqué en trombe pour nous envoyer des giclées de paillettes dans l’espéreuse.



Depuis le temps qu’on attendait ça, pas question de nous retenir. Déjà, Boudjellal président-délégué en lieu et place d’Eyraud, même en gardant McCourt, ça nous allait très bien. Mais avec de gros moyens, on est tous en folie, c’est bien normal. Si on nous avait demandé de choisir, la question eut été vite répondue.



Il n’a pas dit grand chose, Mourad. Moyen-Orient, homme d’affaires tunisien, pharaonique, offre lundi ou mardi. On passe sur ses problèmes avec le Sporting de Toulon qui ne nous regardent pas, même si cela nous a fait marrer qu’il annonce préférer le projet olympien dans les murs de Bon Rencontre. La fureur des supporters toulonnais ne s’est d’ailleurs pas faite attendre.



Le Figaro a sorti des chiffres, 700 patates, avec une répartition très précise. Puis, dès le soir, différents journalistes nous ont informé de quelques nuances.



Les mythos habituels, les amateurs et les pros en mal de rémunérations subsidiaires se sont mis en route pour nous en faire des caisses : « Et j’ai ma source qui me dit qu’il n’y a pas de saoudiens, et la mienne m’affirme que la banque Rotschild n’a vu passer aucun versement, moi on m’informe que le tunisien Najroudi n’est pas clair… ». On a même lu que Mourad Boudjellal se servirait de l’OM pour faire pression sur l’actuel président du Sporting. Celui qui a lâché ça sur un tweet obtient le pompon à mes yeux.



Samedi, l’OM annonçait une conférence dont nous supputions à l’avance le message essentiel : le club n’est pas à vendre.



Nous n’avions pas prévu malgré tout, parce que nous manquons d’imagination, contrairement à ce que pensent ceux qui nous détestent, que Jacques-Henri Eyraud, traité d’escroc cette semaine devant le portail de la Commanderie par ses employés de Paris-Turf qu’il a mis dans la merde, nous concocterait une nouvelle couillonnade à sa façon. En indigestif, un long exposé sans intérêt du médecin sur la gestion du COVID-19 pour les joueurs, suivi de l’annonce attendue que le club n’est pas à vendre par un Eyraud de plus en plus coinsouille. On nous informait ensuite de la prolongation de contrat pour Payet qui a choisi pour cela de baisser son salaire, souhaitant s’inscrire dans la durée à Marseille au crépuscule de sa carrière.



Parlons de Dimitri Payet, juste en quelques mots. Il n’était pas obligé de concéder quoi que ce soit au club sur son salaire. Il a pris le temps de la réflexion, en fonction de paramètres familiaux qui lui appartiennent. On ne peut lui contester son amour pour l’OM et pour la ville et son choix nous ravit le cœur. Nous lui souhaitons un supplément d’épanouissement pour les années qui viennent. Mais nous ne perdons pas de vue l’essentiel devant ce contrefeu opportun.



Jacques-Henri Erreur fait semblant d’ignorer qu’il se trouve de moins en moins de candidats pour se faire prendre pour un con. Surtout par lui.



L’essentiel pour l’OM, c’est que le club soit vendu si des investisseurs puissants se manifestent, encore plus quand ils choisissent un Mourad Boudjellal pour piloter le projet.



Cet homme a montré dans un autre sport collectif sa capacité à choisir les hommes et à travailler au quotidien à leur performance. C’est aussi un self-made man du milieu de l’édition, un mec parti d’un simple fanzine de BD pour aboutir à une grande maison sur ce domaine. Voilà quelqu’un qui a passé sa vie à faire les bons choix, qui connaît l’art de compter, sait ce que gagner veut dire.



Ceux qui veulent garder à l’idée que l’ancien président du RCT n’a pas suffisamment pris le soin d’examiner le profil des commanditaires me font sourire.



Je suis mort de rire quand je lis des avis suspicieux sur celui-ci ou celui-là. J’ai bien trop en mémoire que certains pensaient pire que pendre de Tapie quand il a débarqué, lequel a commencé à pleinement prendre du crédit quand le regretté Michel Hidalgo a accepté de le suivre.



Alors, ma position est simple. Si dans les jours qui viennent, le potentiel des investisseurs qui l’accompagnent se dévoile, il va de soi que nous devrons tous peser ensemble de notre influence collective pour qu’une cession intervienne dans les plus brefs délais.

Si Mourad Boudjellal, qui connaît l’importance des supporters, il n’a pas hésité à affirmer que ce sont eux qui font l’OM, a mis ses intentions sur la place publique, c’est clairement aussi pour nous faire peser dans la décision de McCourt. Il est donc hors de question de retenir nos coups.



Que McCourt auquel nous ne reprocherons qu’une chose, celle d’avoir maintenu trop longtemps un incapable à la tête du club, reprenne ses billes, avec une petite plus-value au passage, mais sans faire le casse du siècle, ce ne serait pas juste, et qu’il se retire pour ne plus jamais faire parler de lui ici, voici la seule chose à attendre. Je pense résumer ainsi la pensée du plus grand nombre, tant nous avons acquis la certitude que nous ne remonterons plus jamais avec l’américain vers les sommets qui seuls nous intéressent.



Si le Mercato ferme en octobre cette année, chaque jour pourrait enlever des opportunités à l’éventuelle nouvelle équipe dirigeante de faire le recrutement dont a besoin le club. Je ne vois pas comment McCourt pourrait se repointer à Marseille après avoir repoussé une belle offre qui permettrait à l’OM de retrouver son rang parmi les grands.



Alors, nous allons maintenant vivre au rythme de ce feuilleton de la vente qui est bel et bien lancé. Nous n’attendons plus rien de JHE ni de McCourt sinon qu’ils nous annoncent leur départ, tout comme Margarita nous annonça jadis le sien. C’est cruel, certes, mais c’est ainsi. Leur chance est passée et ils sont assez intelligents pour le savoir. Ils avaient un certain nombre de cartes en main, ils les ont mal exploitées, tant pis. Le club, la seule chose qui nous intéresse, doit changer de mains une nouvelle fois.

On a une pensée aussi pour Pape Diouf, Acariès interviewé dans l’excellente émission de Jean-François Péres sur Europe 1 l’évoqua aussi avec un brin d’émotion. Pape se serait régalé de former Mourad.



Vivement la semaine prochaine !



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert

TBAudibert