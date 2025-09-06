⚡ OM – Droits TV : Labrune contre-attaque après les critiques explosives de McCourt

OM – Droits TV : la riposte du clan Vincent Labrune après les attaques de Frank McCourt

La tension monte au sommet du football français. Après les critiques très virulentes de Frank McCourt sur la gestion des droits TV par la Ligue de Football Professionnel (LFP) et le maintien de Vincent Labrune à sa tête, le clan du président de la LFP a répliqué.

Dans un entretien accordé au Figaro, le propriétaire de l’OM a tiré à boulets rouges sur Labrune :

« Le foot français a perdu 1,3 milliard d’euros l’année dernière. Quelle entreprise accepterait de tels résultats en conservant le même management ? »

Un discours partagé par Joseph Oughourlian, président du RC Lens, qui fait partie du camp opposé à Labrune et à ses soutiens, dont Nasser al-Khelaïfi. Cette fronde traduit la fracture persistante entre les « pro-Labrune » et ses détracteurs, exacerbée par la question sensible des droits TV.

« Aucun club n’a fait défaut » : la défense de Labrune

Face à ces accusations, l’entourage du président de la LFP a rapidement pris la parole :

« Où sont les problèmes de gouvernance aujourd’hui ? Les mêmes qui n’ont jamais digéré l’élection de 2024 continuent d’agiter des polémiques. (…) Aucun club n’a fait défaut. Le mercato est dynamique, le début de saison prometteur – record de buts à la clé – et la compétitivité européenne au rendez-vous : jamais la Ligue 1 n’a été aussi proche de la 4e place UEFA. »

Pour ses proches, les résultats actuels prouvent que le football français ne va pas aussi mal que certains le disent, citant notamment la victoire du PSG en Ligue des champions et les bons parcours européens des clubs français.

Cependant, la situation reste contrastée. Si « aucun club n’a fait défaut », l’OL a reconnu avoir « frôlé la catastrophe industrielle » et l’AC Ajaccio a déposé le bilan. La majorité des clubs ont aussi dû céder leurs meilleurs éléments pour équilibrer leurs finances. Autre exemple : avec la répartition actuelle des droits, le PSG touchera moins que Montpellier, lanterne rouge la saison passée, une anomalie qui alimente les critiques.

Canal+, le serpent de mer

Sur le dossier des droits TV, l’entourage de Labrune contre-attaque également :

« Ces mêmes voix affirmaient que Canal+ reviendrait dès que Vincent Labrune ne serait plus directement en charge des droits domestiques. On voit le résultat : Canal+ n’est pas revenu. Et Ligue 1+ a été lancée avec succès grâce à LFP Media et Nicolas de Tavernost. »

En effet, malgré des négociations avancées, Canal+ a refusé de distribuer la chaîne Ligue 1+ au dernier moment, confirmant la fragilité de ce marché.

Une présidence toujours contestée

Enfin, la polémique autour du salaire triplé de Vincent Labrune (passé de 400 000 € à 1,2 M€ annuels en 2022) a refait surface. Ses soutiens rappellent qu’il a consenti à une baisse de 30 % après le tollé et évoquent même une rémunération « divisée par deux » pour la saison à venir. Ils mettent également en avant son rôle dans la mise en place de nouvelles règles de gouvernance, en lien avec la FFF.

Réélu en septembre 2024 pour quatre ans, Labrune reste une personnalité qui divise profondément. Entre ses soutiens, qui vantent sa gestion de crise et sa capacité à maintenir la Ligue 1 compétitive, et ses opposants, qui pointent un échec économique et une gouvernance défaillante, la bataille d’influence ne fait que commencer.